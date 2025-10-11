Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Επίδομα ασθενείας για 500.000 μη μισθωτούς και ελ. επαγγελματίες
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΚΑΤΑΡΕΕΙ η εμπιστοσύνη σε κόμματα – θεσμούς
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών
ΕΣΤΙΑ: Ηθικές αρχές για τον αλγόριθμο!
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: ΣΟΚ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Σε κλοιό πιέσεων για το SAFE
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Δυναμώνει το απεργιακό κύμα Την Τρίτη κανείς για δουλεία!
ΤA NEA: ΠΟΙΟΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ, ΠΟΙΟΙ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΠΟΙΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΚONTRA: ΠΙΕΖΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ EUROFIGHTER
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Πανδημοκρατικό ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ναρκοπέδιο οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας
Διαβάστε επίσης:
Η συνταγή της επιτυχίας: Ένας ιερέας, μία μαμά, λίγο Αιγαίο και τρελοί έρωτες – 5 σίριαλ που σαρώνουν στη νέα σεζόν
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU
«Σκούπισε» την τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (9/10)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.