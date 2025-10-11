search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025
11.10.2025

Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

11.10.2025 08:40
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Επίδομα ασθενείας για 500.000 μη μισθωτούς και ελ. επαγγελματίες

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΚΑΤΑΡΕΕΙ η εμπιστοσύνη σε κόμματα – θεσμούς

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών

ΕΣΤΙΑ: Ηθικές αρχές για τον αλγόριθμο!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: ΣΟΚ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Σε κλοιό πιέσεων για το SAFE

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Δυναμώνει το απεργιακό κύμα Την Τρίτη κανείς για δουλεία!

ΤA NEA: ΠΟΙΟΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ, ΠΟΙΟΙ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΠΟΙΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ

ΚONTRA: ΠΙΕΖΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ EUROFIGHTER

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Πανδημοκρατικό ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ναρκοπέδιο οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Η συνταγή της επιτυχίας: Ένας ιερέας, μία μαμά, λίγο Αιγαίο και τρελοί έρωτες – 5 σίριαλ που σαρώνουν στη νέα σεζόν

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU

«Σκούπισε» την τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (9/10)

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Δεν θα κάνω στρατολογήσεις στελεχών – από τα κάτω το εγχείρημα, σημασία έχει η αποτελεσματικότητα, όχι πόσο αριστερός είσαι»

xeirovomvida_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός: Χειροβομβίδα εντοπίστηκε στη Λιοσίων – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

adonis georgiadis 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Τσίπρα: Αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής – «Η δικαιοσύνη κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση Ρούτσι»

trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας – Έκκληση για αποκλιμάκωση από τον ΟΗΕ

tsolaki-new
LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: «Δεν άκουγα ούτε από το δεξί ούτε από το αριστερό αυτί» – Η εξομολόγηση για την περιπέτεια της υγεία της

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

