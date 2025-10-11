Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Επίδομα ασθενείας για 500.000 μη μισθωτούς και ελ. επαγγελματίες

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΚΑΤΑΡΕΕΙ η εμπιστοσύνη σε κόμματα – θεσμούς

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών

ΕΣΤΙΑ: Ηθικές αρχές για τον αλγόριθμο!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: ΣΟΚ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Σε κλοιό πιέσεων για το SAFE

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Δυναμώνει το απεργιακό κύμα Την Τρίτη κανείς για δουλεία!

ΤA NEA: ΠΟΙΟΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ, ΠΟΙΟΙ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΠΟΙΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ

ΚONTRA: ΠΙΕΖΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ EUROFIGHTER

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Πανδημοκρατικό ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ναρκοπέδιο οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Διαβάστε επίσης:

Η συνταγή της επιτυχίας: Ένας ιερέας, μία μαμά, λίγο Αιγαίο και τρελοί έρωτες – 5 σίριαλ που σαρώνουν στη νέα σεζόν

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU

«Σκούπισε» την τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (9/10)