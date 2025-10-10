search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 19:53
10.10.2025 17:48

«Σκούπισε» την τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (9/10)

10.10.2025 17:48
credit: Shutterstock

Τέσσερις στους δέκα χθες βράδυ ήταν καθηλωμένοι στον Alpha με το ματς της Εθνικής απέναντι στο αντίστοιχο ποδοσφαιρικό συγκρότημα της Σκωτίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου προκριματικού ομίλου, για το Μουντιάλ 2026.

Επόμενο ήταν το μερίδιο του σταθμού να διαμορφωθεί στο 18%, επηρεάζοντας τον ανταγωνισμό, κυρίως ΑΝΤ1, ΣΚΑΪ, STAR.

To Mega παρέμεινε δεύτερη επιλογή, βελτιώνοντας μάλιστα την επίδοση, συγκριτικά με εκείνη της προηγούμενης ημέρας, κατά 0,8%.

Η ΕΡΤ1 ήταν κατά 0,1% πιο κάτω από την Τετάρτη, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ σταθερή στο 0,8% και η ΕΡΤ3 απώλεσε 0,4% από μέρα σε μέρα.

1 / 3