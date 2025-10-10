search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 17:22
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 14:49

ΕΣΡ: Στα «μαλακά» επτά περιφερειακά κανάλια για υποθέσεις ρητορικής μίσους από τον Κυριάκο Βελόπουλο

10.10.2025 14:49
esr_1010_1920-1080_new

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με τη νέα σύνθεσή του, μετέβαλε ποινές που είχαν επιβληθεί σε επτά περιφερειακούς σταθμούς ως προς την παραβίαση διατάξεων περι «ρητορικής μίσους κατά μεταναστών», έπειτα από σχετικές «αιτήσεις θεραπείας» που έκαναν οι εκπρόσωποι του καναλιών.

Πίσω, στο 2019, το ΕΣΡ εξέτασε υποθέσεις για «ρητορική μίσους και δυσμενή διάκριση έναντι μεταναστών» και «παραπλανητικά μηνύματα τηλεπώλησης» που αφορούσαν τους περιφερειακής εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς Epsilon, Kontra Channel, Epsilon Θεσσαλονίκης, Κρήτη 1 (Χανίων), Σητεία TV ( Λασιθίου), Δίκτυο 1 (Καστοριάς) και Notos TV (Ηρακλείου).

Το εποπτικό όργανο, με την τότε σύνθεσή του, είχε επιβάλει ποινή 20.000 ευρώ σε κάθε από τους επτά σταθμούς για εκπομπές του Κυριάκου Βελόπουλου, οι οποίες παραβίασαν διατάξεις του νόμου περι «ρητορικής μίσους εναντίων μεταναστών» και ποινή 15.000 ευρώ -επίσης ανά κανάλι- για τις περιπτώσεις που αφορούσαν παραβάσεις του νόμου για «παραπλανητικά μηνύματα τηλεπώλησης».

Τώρα το ΕΣΡ έκανε δεκτές, κατά πλειοψηφία, τις σχετικές αιτήσεις θεραπείας ως προς την πρώτη κατηγορία ποινών και μετέβαλε τις αρχικές χρηματικές κυρώσεις σε απλές συστάσεις για να «παραλείπουν τη μετάδοση εκπομπών που έχουν περιεχόμενο που συνιστά ρητορική μίσους και δυσμενείς διακρίσεις έναντι μεταναστών» στο εξής.

Οι σταθμοί, κατά την εξέταση των αιτήσεών τους, επικαλέστηκαν την ελευθερία του λόγου, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να λογοκρίνουν όσα λέει εν ενεργεία βουλευτής και αρχηγός κόμματος, και το ΕΣΡ αποδέχτηκε την επιχειρηματολογία τους

Τα επτά κανάλια, από κοντά, υποστήριξαν ότι το συνολικό ύψος των προστίμων -«έφαγαν» από 15.000 ευρώ, ξεχωριστό πρόστιμο, το καθένα για «μετάδοση παραπλανητικών μηνυμάτων τηλεπώλησης»– είναι «ιδιαίτερα επαχθές και δυσανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό».

Το ΕΣΡ διατήρησε τις αρχικές κυρώσεις ως προς τη δεύτερη κατηγορία παραβιάσεων της νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Την άλλη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Η ζωή σου όλη» με την Χριστίνα Βίδου

«All’s Fair»: Κυκλοφόρησε το trailer του νομικού δράματος με τις Glenn Close, Κim Kardashian και Naomi Watts (photos/videos)

The Nerve: Απρόσμενη υποδοχή για την νεοσύστατη ιστοσελίδα από πρώην εργαζόμενες του Observer

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giannis maniatis 66-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης: Έκθεση της ΕΕ αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολυβικό μνημόνιο

sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «Απόλλων» δεν απογειώθηκε ποτέ – Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά εξηγήσεις από την Κομισιόν για το πράσινο φιάσκο της κυβέρνησης

dolofonia ellinas londino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα τουρίστα – Τον χτύπησαν με ματσέτες για να τον ληστέψουν

makis_voridis_2606-2048×1365-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος γύρος αντιπαράθεσης για τις δηλώσεις Μαρινάκη και την «πολιτική ευθύνη» Βορίδη

eforia_kozani_1010_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ – «Έπιασα τη λαβή και πάλευα, αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 17:21
giannis maniatis 66-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης: Έκθεση της ΕΕ αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολυβικό μνημόνιο

sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «Απόλλων» δεν απογειώθηκε ποτέ – Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά εξηγήσεις από την Κομισιόν για το πράσινο φιάσκο της κυβέρνησης

dolofonia ellinas londino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα τουρίστα – Τον χτύπησαν με ματσέτες για να τον ληστέψουν

1 / 3