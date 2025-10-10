ΕΣΡ: Στα «μαλακά» επτά περιφερειακά κανάλια για υποθέσεις ρητορικής μίσους από τον Κυριάκο Βελόπουλο

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με τη νέα σύνθεσή του, μετέβαλε ποινές που είχαν επιβληθεί σε επτά περιφερειακούς σταθμούς ως προς την παραβίαση διατάξεων περι «ρητορικής μίσους κατά μεταναστών», έπειτα από σχετικές «αιτήσεις θεραπείας» που έκαναν οι εκπρόσωποι του καναλιών.

Πίσω, στο 2019, το ΕΣΡ εξέτασε υποθέσεις για «ρητορική μίσους και δυσμενή διάκριση έναντι μεταναστών» και «παραπλανητικά μηνύματα τηλεπώλησης» που αφορούσαν τους περιφερειακής εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς Epsilon, Kontra Channel, Epsilon Θεσσαλονίκης, Κρήτη 1 (Χανίων), Σητεία TV ( Λασιθίου), Δίκτυο 1 (Καστοριάς) και Notos TV (Ηρακλείου).

Το εποπτικό όργανο, με την τότε σύνθεσή του, είχε επιβάλει ποινή 20.000 ευρώ σε κάθε από τους επτά σταθμούς για εκπομπές του Κυριάκου Βελόπουλου, οι οποίες παραβίασαν διατάξεις του νόμου περι «ρητορικής μίσους εναντίων μεταναστών» και ποινή 15.000 ευρώ -επίσης ανά κανάλι- για τις περιπτώσεις που αφορούσαν παραβάσεις του νόμου για «παραπλανητικά μηνύματα τηλεπώλησης».

Τώρα το ΕΣΡ έκανε δεκτές, κατά πλειοψηφία, τις σχετικές αιτήσεις θεραπείας ως προς την πρώτη κατηγορία ποινών και μετέβαλε τις αρχικές χρηματικές κυρώσεις σε απλές συστάσεις για να «παραλείπουν τη μετάδοση εκπομπών που έχουν περιεχόμενο που συνιστά ρητορική μίσους και δυσμενείς διακρίσεις έναντι μεταναστών» στο εξής.

Οι σταθμοί, κατά την εξέταση των αιτήσεών τους, επικαλέστηκαν την ελευθερία του λόγου, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να λογοκρίνουν όσα λέει εν ενεργεία βουλευτής και αρχηγός κόμματος, και το ΕΣΡ αποδέχτηκε την επιχειρηματολογία τους.

Τα επτά κανάλια, από κοντά, υποστήριξαν ότι το συνολικό ύψος των προστίμων -«έφαγαν» από 15.000 ευρώ, ξεχωριστό πρόστιμο, το καθένα για «μετάδοση παραπλανητικών μηνυμάτων τηλεπώλησης»– είναι «ιδιαίτερα επαχθές και δυσανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό».

Το ΕΣΡ διατήρησε τις αρχικές κυρώσεις ως προς τη δεύτερη κατηγορία παραβιάσεων της νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Την άλλη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Η ζωή σου όλη» με την Χριστίνα Βίδου

«All’s Fair»: Κυκλοφόρησε το trailer του νομικού δράματος με τις Glenn Close, Κim Kardashian και Naomi Watts (photos/videos)

The Nerve: Απρόσμενη υποδοχή για την νεοσύστατη ιστοσελίδα από πρώην εργαζόμενες του Observer