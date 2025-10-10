search
10.10.2025
ΣΚΑΪ: Την άλλη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Η ζωή σου όλη» με την Χριστίνα Βίδου

Προσωπικότητες που άφησαν και συνεχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στον δημόσιο βίο αλλά και πρόσωπα της επικαιρότητας που ξεχωρίζουν, ξετυλίγουν στην κάμερα της εκπομπής «Η ζωή σου όλη» και τη Χριστίνα Βίδου η οποία θα κάνει την πρώτη εμφάνιση της στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στις 20 Οκτωβρίου και ώρα 22.45.

Οι φιλοξενούμενοι, που μπορεί να είναι και απλοί πολίτες – «ήρωες της διπλανής πόρτας» – στην εκπομπή, πιάνοντας το νήμα της πορείας τους από την αρχή, μιλούν για τα βιώματα που τους καθόρισαν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, τις αξίες που τους καθοδηγούν, τα γεγονότα που τους σημάδεψαν, τις προκλήσεις της καθημερινότητας, τις μάχες που κέρδισαν ή έχασαν, την καταξίωση, τους στόχους και τα όνειρά τους για το μέλλον.

Φιλοδοξία συντελεστών και σταθμού είναι «Η ζωή σου όλη» να αποτελέσει ένα διαχρονικό ντοκουμέντο της διαδρομής όσων τόλμησαν να ξεφύγουν από την πεπατημένη, μέσα από εξομολογήσεις, αναδρομές και αναστοχασμό πάνω σε κρίσιμες στιγμές.

