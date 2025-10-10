Alpha: Ρίχνει τη νέα κωμωδία «Τρομεροί γονείς» στη μάχη τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη (η Ναταλία) και ο Γιώργος Κριθάρας (ο Στέφανος) είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι που παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες μέσα στην πιο αληθινή και απρόβλεπτη περιπέτεια: Την

οικογένεια.



Ο Στέφανος είναι σεναριογράφος και η Ναταλία είναι στέλεχος σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Τα τρία αγόρια τους κάνουν δύσκολη και χαρούμενη τη ζωή τους.

Ο Θωμάς, που πάει Β’ Λυκείου και πρέπει σιγά σιγά να σοβαρευτεί, ο Ερμής που όταν παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο, τρέμουν για το τι θα ακούσουν πάλι, και ο μικρότερος της παρέας, Άλεξ, η ευφυία του οποίου γίνεται πολλές φορές επικίνδυνη.



Οι πέντε, κυρίως οι τρείς, αποτελούν τα βασικά συστατικά… επικίνδυνων αποστολών για τους άλλους δύο στη νέα κωμωδία οικογενειακών καταστάσεων «Τρομεροί γονείς» του Alpha η οποία είναι έτοιμη για πρεμιέρα αύριο (11/10) στις 20.00-με διπλό επεισόδιο- και δίνει ραντεβού κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα.

Μέσα από γρήγορες, απολαυστικές σκηνές, με χιούμορ, γήινες σχέσεις και στιγμές που θα μπορούσαν να συμβούν σε όλους μας, η σειρά μάς βάζει κατευθείαν στη ζωή μιας οικογένειας που ζει στο δικό της ρυθμό.

Παίζουν οι: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Το σενάριο είναι των Ρένας Ρίγγα–Δημήτρη Παπαγιαννόπουλου και η σκηνοθεσία του Γιώργου Κικίδη.

