09.10.2025 20:03

Συνέχισε πρώτος ο Alpha σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (8/10)

09.10.2025 20:03
tiletheasi_0504_1460-820_new
credit: pixabay

Με δυναμική ίδια με εκείνη της Δευτέρας ο Alpha διατήρησε τα πρωτεία στις τηλεπροτιμήσεις, με το Mega στη δεύτερη θέση και επίδοση ίδια με την προχθεσινή του.

Η μεταβολή μεριδίου (1,4%) του ΑΝΤ1 από τη μία ημέρα στην άλλη μπορεί σε απόλυτα νούμερα να φαντάζει μικρή στην πράξη όμως δεν είναι διόλου.

Στον υπόλοιπο ανταγωνισμό δεν άλλαξε κάτι ως προς τις θέσεις κατάταξης των τηλεοπτικών σταθμών, ενδιαφέρον παρουσίασαν τα μερίδια Open και MAK TV, για διαφορετικούς λόγους, το καθένα. Μικρή ώθηση εμφάνισε το κανάλι της Παιανίας, κυρίως λόγω των προτάσεων του prime time του και εκείνο της Θεσσαλονίκης κέρδισε «πόντους» χάρη στις επαναλήψεις παλαιότερων επιτυχιών του ΑΝΤ1 και στα μεταμεσονύχτια επεισόδια των αμερικανικών αστυνομικών σειρών «Criminal minds»και «CSI New York».

Στο 0,8% υποχώρησε το μερίδιο της ΕΡΤ2ΣΠΟΤ.

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Πατέλη: «Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται»

giannis-katinakis
LIFESTYLE

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

italia karabinieri 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: 25χρονη συνελήφθη για τη δολοφονία των νεογέννητων διδύμων της – Είχε σκοτώσει και άλλο παιδί πριν 3 χρόνια

ben-gvir_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ λέει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν διαλυθεί η Χαμάς

6685403
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκωτία – Ελλάδα: LIVE το «ματς-κλειδί» για την πρόκριση στο Μουντιάλ

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

