Συνέχισε πρώτος ο Alpha σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (8/10)

Με δυναμική ίδια με εκείνη της Δευτέρας ο Alpha διατήρησε τα πρωτεία στις τηλεπροτιμήσεις, με το Mega στη δεύτερη θέση και επίδοση ίδια με την προχθεσινή του.

Η μεταβολή μεριδίου (1,4%) του ΑΝΤ1 από τη μία ημέρα στην άλλη μπορεί σε απόλυτα νούμερα να φαντάζει μικρή στην πράξη όμως δεν είναι διόλου.

Στον υπόλοιπο ανταγωνισμό δεν άλλαξε κάτι ως προς τις θέσεις κατάταξης των τηλεοπτικών σταθμών, ενδιαφέρον παρουσίασαν τα μερίδια Open και MAK TV, για διαφορετικούς λόγους, το καθένα. Μικρή ώθηση εμφάνισε το κανάλι της Παιανίας, κυρίως λόγω των προτάσεων του prime time του και εκείνο της Θεσσαλονίκης κέρδισε «πόντους» χάρη στις επαναλήψεις παλαιότερων επιτυχιών του ΑΝΤ1 και στα μεταμεσονύχτια επεισόδια των αμερικανικών αστυνομικών σειρών «Criminal minds»και «CSI New York».

Στο 0,8% υποχώρησε το μερίδιο της ΕΡΤ2ΣΠΟΤ.

Διαβάστε επίσης:

ALPHA: Στα γαλανόλευκα θα «ντυθεί» ο σταθμός το βράδυ (video)

ΣΚΑΪ: «Αναβαθμίζεται» (και) σε πρόεδρο- εντεταλμένο σύμβουλο αλλά για την Ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Ζούλας – Ο όμιλος θα έχει και γενικό διευθυντή πλέον

ΜEGA: Πίσω από τις κάμερες για ένα παιδί και μια ανήθικη πρόταση για «Μια νύχτα μόνο» (photos)