ΣΚΑΪ: «Αναβαθμίζεται» (και) σε πρόεδρο- εντεταλμένο σύμβουλο αλλά για την Ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Ζούλας – Ο όμιλος θα έχει και γενικό διευθυντή πλέον

Τη φημολογούμενη κρίση στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του ΣΚΑΪ διασκεδάζει με ανακοίνωση του ο πολυμεσικός οργανισμός σύμφωνα με την οποία, στο πλαίσιο των αλλαγών που επίκεινται στο Φάληρο, ο Κωνσταντίνος Ζούλας αποκτά (και) τον τίτλο του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης στο ΔΣ της εταρείας.

«Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός», ενημερώνει σχετικώς ο ΣΚΑΪ.

Ο Βασίλης Κρητικός, στο πλαίσιο των ευρύτερων σχεδιασμών, από επικεφαλής του Οικονομικού τομέα του ομίλου αναβαθμίζεται σε Γενικό Διευθυντή του.

