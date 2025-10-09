search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 17:34
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 16:05

ΣΚΑΪ: «Αναβαθμίζεται» (και) σε πρόεδρο- εντεταλμένο σύμβουλο αλλά για την Ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Ζούλας – Ο όμιλος θα έχει και γενικό διευθυντή πλέον

09.10.2025 16:05
SKAI_LOGO_NEW

Τη φημολογούμενη κρίση στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του ΣΚΑΪ διασκεδάζει με ανακοίνωση του ο πολυμεσικός οργανισμός σύμφωνα με την οποία, στο πλαίσιο των αλλαγών που επίκεινται στο Φάληρο, ο Κωνσταντίνος Ζούλας αποκτά (και) τον τίτλο του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης στο ΔΣ της εταρείας.

«Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός», ενημερώνει σχετικώς ο ΣΚΑΪ.

Ο Βασίλης Κρητικός, στο πλαίσιο των ευρύτερων σχεδιασμών, από επικεφαλής του Οικονομικού τομέα του ομίλου αναβαθμίζεται σε Γενικό Διευθυντή του.

Διαβάστε επίσης:

MEGA: Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» αρχίζει γυρίσματα

ΑΝΤ1: Μετά την 28η Οκτωβρίου το τρίο «Ράδιο Αρβύλα», με ένα ερωτηματικό (video)

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
albertos skiathos 55- new
LIFESTYLE

Στην Αλόννησο ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό για περιβαλλοντικές δράσεις (Photos)

strakastroukes
ADVERTORIAL

Οι «ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ» κάνουν μπαμ για 3η χρονιά στο Μικρό Γκλόρια – Έξτρα παράσταση από 1η Νοεμβρίου

trump netanyahou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνεται από το Ισραήλ η επίσκεψη – αστραπή από Τραμπ – Πανηγυρίζει για τη συμφωνία ο Αμερικανός πρόεδρος

3008 HYBRID
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot 3008 Hybrid: Premium χαρακτήρας, νέα αναβαθμισμένη γκάμα, πιο προσιτή τιμή

gaza israil panigirismoi 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρισμοί σε Γάζα και Ισραήλ για τη συμφωνία εκεχειρίας – Τα… εύσημα στον Τραμπ και οι αμερικανικές σημαίες (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

xrysi-lira
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε νέα ύψη η τιμή του χρυσού - Τρέχουν να πουλήσουν… χρυσές λίρες όσοι τις κατέχουν

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 17:33
albertos skiathos 55- new
LIFESTYLE

Στην Αλόννησο ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό για περιβαλλοντικές δράσεις (Photos)

strakastroukes
ADVERTORIAL

Οι «ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ» κάνουν μπαμ για 3η χρονιά στο Μικρό Γκλόρια – Έξτρα παράσταση από 1η Νοεμβρίου

trump netanyahou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνεται από το Ισραήλ η επίσκεψη – αστραπή από Τραμπ – Πανηγυρίζει για τη συμφωνία ο Αμερικανός πρόεδρος

1 / 3