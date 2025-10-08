Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον πολιτικό φορέα που δρομολογεί ο Τσίπρας, που αφήνει πίσω κόμμα και παρελθόν και επιχειρεί την ανασύνθεση ενός θρυμματισμένου χώρου, αλλά και για τις τρεις εκκρεμότητες που θα καθορίσουν την εμβέλειά του και την αντίδραση των αντιπάλων του, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Μέσα σ’ όλα, να σου και ο Τσίπρας – Τι σηματοδοτεί για την κυβέρνηση η… παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού – Γιατί η επιπλέον ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό δεν είναι απαραίτητα καλή – Λάθη, παραλείψεις και δυσαρέσκεια «ανακατεύουν» την τράπουλα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οριακές οι σχέσεις Μητσοτάκη και Δένδια – Το θέμα Ρούτσι και η εκλογή ηγεσίας στην ΟΝΝΕΔ αύξησαν την αμοιβαία δυσπιστία – Θέμα ηγεσίας βλέπει το Μαξίμου στο… βάθος του τούνελ

ΠΑΣΟΚ: Με «σκληρό ροκ» η απάντηση στον Τσίπρα – Προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ σε πρόσωπα και δυνάμεις του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς – Διμέτωπος με τον Μητσοτάκη και τον πρώην πρωθυπουργό

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Τρικυμία φέρνει η αναχώρηση για άλλες θάλασσες – Σε ποια ακροατήρια στοχεύει ο πρώην πρωθυπουργός – Ποντάρει στην ανανέωση με καινούρια πρόσωπα – Αναταραχή, ρευστότητα και αγωνία στον ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ: Η στάση του απέναντι στην αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος στην πορεία προς το 22ο Συνέδριο – «Διαμορφώνεται με την άμεση και έμμεση στήριξη τμημάτων του κεφαλαίου ένας ψευδεπίγραφος “αντισυστημικός πόλος”»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ιστορικό υψηλό για την ακρίβεια – Δραματική η κατάσταση παρά την απειλή προστίμων και τις δεσμεύσεις των σούπερ μάρκετ – Στα 20 και πλέον ευρώ η τιμή του μοσχαριού – Όλα δύσκολα και τον ερχόμενο χειμώνα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: Εν αναμονή των αναδρομικών οι συνταξιούχοι – Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν τα 15.000 ευρώ – Τι ισχύει για τις δύο βασικές κατηγορίες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: «Ρωσική απειλή» και ευρωπαϊκή ανασφάλεια – Ο φόβος ως πολιτικό εργαλείο για τα αδιέξοδα της Δύσης – Η ύπαρξη «εξωτερικού εχθρού» βοηθά στη συγκάλυψη εσωτερικών προβλημάτων

ΓΑΛΛΙΑ: Ο Λεκορνί φεύγει, ο Μακρόν μένει μόνος – Ρεκόρ βραχύβιας θητείας, πολιτική ασφυξία και αδιέξοδο στο Παρίσι – Η κόπωση της κοινωνίας και το ρίσκο μιας νέας κάλπης

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Αυξημένες πιθανότητες συμφωνίας για τη Γάζα – Οι διαπραγματεύσεις, η αισιοδοξία Τραμπ και τα παιχνίδια της Χαμάς – Η στάση των ενδιάμεσων και η απειλή του Ισραήλ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τρία σενάρια για την Ουκρανία – Ο υβριδικός πόλεμος και οι αυξημένες πιθανότητες για μεγάλη παράταση των συγκρούσεων – Οι δύο παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Διασύνδεση των στόχων Ελλάδας και Κύπρου – Ο αναθεωρητισμός της Άγκυρας περιλαμβάνει «λικνίσματα» ουδετερότητας και λεονταρισμών – Η Τουρκία αγωνίζεται για να διατηρήσει την πολιτική της αξιοπρέπεια – Η διπλωματία δεν λειτουργεί με λαϊκιστικές δραστηριότητες

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Διέσχισαν την ορεινή Ελλάδα σε 56 ημέρες – Μια απίστευτη πεζοπορία 1.045 χιλιομέτρων από το Γύθειο μέχρι τον Γράμμο

ΜΜΕ: Τριάδα εποπτικών αρχών για τα ΜΜΕ – Έρχεται το Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης πλάι σε ΕΡΤ και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΙΣΤΟΡΙΑ: Πολιτική και Διοίκηση στο Βυζάντιο – Μέρος δεύτερο: Η διπλωματία ως όπλο

Διαβάστε επίσης:

