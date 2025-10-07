Η κόντρα Μητσοτάκη – Δένδια για Ρούτσι… έφαγε τον Γιάννη Φυτόπουλο από την αντιπροεδρία της ΟΝΝΕΔ

Δεν έμεινε χωρίς εσωκομματικές παρενέργειες στη ΝΔ η σύγκρουση του Νίκου Δένδια με την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και του αιτήματός του για εκταφή της σορού του γιου του.

Η διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας και η στήριξή του στο αίτημα Ρούτσι, αλλά και οι αιχμές του, που πυροδότησαν σεναριολογία για πρόωρες εκλογές, είχαν προκαλέσει έτσι κι αλλιώς κρίση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να του τηλεφωνεί από τη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης, προκειμένου να κάνει διευκρινιστικές δηλώσεις.

Ο κ. Δένδιας είχε προχωρήσει αμέσως μετά το τηλεφώνημα, μιλώντας τότε (την Πέμπτη) στη Βουλή, σε μία προσεκτική διευκρίνιση, αλλά αργότερα την ίδια μέρα, ξεκαθάρισε ότι εμμένει στην αρχική του δήλωση, παγώνοντας το Μαξίμου.

Όμως η συνέχεια ήταν το ίδιο τεταμένη. Και έφτασε να επηρεάσει το 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, που ξεκίνησε την Παρασκευή, με ομιλία μάλιστα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, δόθηκε γραμμή από το Μαξίμου (κάποια πηγή λέει ότι αυτό έγινε κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του πρωθυπουργού) προκειμένου να μην επανεκλεγεί αντιπρόεδρος στην οργάνωση ο Γιάννης Φυτόπουλος, στενός συνεργάτης του Νίκου Δένδια.

Ο Φυτόπουλος υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Κερκυραίου πολιτικού στο υπουργείο Εξωτερικών και θεωρείται από τα πιο έμπιστα στελέχη του.

Μόλις πληροφορήθηκε τη μεθόδευση αυτή ο κ. Δένδιας τηλεφώνησε ο ίδιος στον κ. Μητσοτάκη, χωρίς όμως να καταφέρει να διασώσει τον Φυτόπουλο.

Το περιστατικό αποδεικνύει ότι το χάσμα ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Δένδια βαθαίνει μάλλον ανεξέλεγκτα, αφού φτάνει μέχρι και στους ρόλους και τους συσχετισμούς στην ΟΝΝΕΔ. Και πάντως φανερώνει τη σφοδρή ενόχληση στο Μαξίμου για τις κινήσεις του υπουργού Άμυνας – ενδεχομένως του καταλογίζουν και συνολικότερη διάθεση αμφισβήτησης της ηγεσίας.

