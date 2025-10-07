ΣΥΡΙΖΑ: Σε κλίμα αμηχανίας, συνεχίζει στην πορεία που έχει χαράξει, μέχρι νεωτέρας

Την πορεία που έχει χαράξει, συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον αιφνιδιασμό και την «παγωμάρα» από την ανακοίνωση παραίτησης του Αλέξης Τσίπρα, αφού σε αυτή τη φάση έχει διαφορετική «οπτική» από εκείνη του πρώην πρωθυπουργού, όπως είπε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σύμφωνα με το μήνυμα του Σ. Φάμελλου, προς πάσα κατεύθυνση, η ανατροπή της κυβέρνησης περνάει μέσα από έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που θα είναι ο καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας. Που ταυτόχρονα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για υπέρβαση του κατακερματισμού των προοδευτικών δυνάμεων, για την συνεργασία και την ενότητα.

Βασικό μήνυμα που θέλει επίσης να περάσει η ηγεσία είναι και η ήπια γραμμή και η μη εμπλοκή σε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αξιοποίησε την φράση που χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός «δε θα είμαστε αντίπαλοι».

«Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας. Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι».

Μιλώντας το βράδυ στο Action o εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ σύστησε ψυχραιμία και υπομονή, αφήνοντας να εννοηθεί ενωτική κατάληξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ.

Στο μεταξύ, στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εκείνοι που υποδέχτηκαν θετικά αυτή την εξέλιξη, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, εκείνοι που θεωρούν ότι ήταν η «ενδεδειγμένη» κίνηση, μιας και καθαρίζει το τοπίο, όπως η Έλενα Ακρίτα (η οποία όμως δήλωσε ότι μένει στον ΣΥΡΙΖΑ), εκείνοι που στέκονται αμήχανα, εκείνοι που δεν το θεωρούν καλή εξέλιξη, όπως ο Γιάννης Μπουλέκος, υπεύθυνος ΠΓ για τα ΜΜΕ του κόμματος κι εκείνοι που σχολίασαν σε επιθετικό τόνο ότι ουσιαστικά ισοδυναμεί με προοίμιο διάσπασης.

Ως προς το τελευταίο η πλέον χαρακτηριστική αναφορά είναι αυτή του Παύλου Πολάκη, που μίλησε για 5η διάσπαση κι ευχήθηκε «καλές θάλασσες» στον πρώην πρωθυπουργό – ουσιαστικά αποκάλεσε τον Τσίπρα «διασπαστή» -ενώ και άλλα στελέχη στα οποία δεν άρεσε η εξέλιξη αυτή σχολίαζαν πως «η αποχώρηση Τσίπρα μετά τις εκλογές έφερε δυο διασπάσεις, η νέα αποχώρηση ας ελπίσουμε ότι δε θα φέρει διάλυση».

Στο εσωτερικό ήδη υπάρχουν γκρίνιες για τη στάση Πολάκη, αλλά προς το παρόν από την Κουμουνδούρου επισημαίνουν ότι ο Φάμελλος έδωσε τη γραμμή στο κόμμα και προς το παρόν δεν θα ασχοληθεί με τυχόν «παραφωνίες», καθώς από Τετάρτη θα πραγματοποιήσει κανονικά την περιοδεία που έχει ανακοινώσει σε Ηλεία (θα μιλήσει στο φόρουμ της Ολυμπίας), Μεσσηνία και Λακωνία. Από την επιστροφή του και μετά αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία οπότε εκεί μπορεί να υπάρξει συζήτηση.

Συνεργάτες του παραπέμπουν και στη σημερινή επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου για το 13ωρο.

Το θέμα είναι όμως ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αποσταθεροποιείται και ακόμα και αν η ηγεσία, με στήριξη Πολάκη και Παππά συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της, το ερώτημα είναι τι θα κάνουν όσοι προσβλέπουν σε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το τοπίο μπορεί να ξεκαθαρίζει περισσότερο από πριν, αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο.

