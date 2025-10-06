Παραίτηση Τσίπρα: Η ΝΔ ετοιμάζεται για τον… τρίτο γύρο – Ενεργοποιεί ξανά διλήμματα του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου

Σαν έτοιμη από καιρό περίμενε η κυβέρνηση το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα που οδηγεί προς την δημιουργία του νέου κόμματος του. Οι πληροφορίες και οι συζητήσεις για παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα προκειμένου να αποδεσμευθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ κυκλοφορούσαν εντόνως τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο αρχικός σχεδιασμός, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, προσδιόριζε την επόμενη κίνηση του στις αρχές του επόμενου χρόνου και αφού κυκλοφορούσε τον Δεκέμβριο το βιβλίο του.

Η επίσπευση των κινήσεων του, εκτιμούν στην κυβέρνηση, ότι οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον στη μουρμούρα που άρχιζε να δημιουργείται εντός του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του από την ασάφεια των λόγων και των πράξεών του και κινδύνευε να κάψει εν τη γενέσει του το εγχείρημα αλλά και να εξαφανίσει πολιτικά και δημοσκοπικά τον ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον από το φόβο μήπως τον προλάβει ένα κόμμα Καρυστιανού πολύ περισσότερο όταν η κ. Καρυστιανού προσφάτως με δημόσια δήλωση της δεν μίλησε κολακευτικά για ένα κομμα Τσίπρα. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο είπε με νόημα «όταν λέμε κάτι καινούργιο, άφθαρτο, σωστό και δίκαιο, δεν μιλάμε για κάτι που έχει ήδη περάσει από το πολιτικό σύστημα και δεν έχει κάνει τίποτα».

Πάντως, η πρώτη επίσημη αντίδραση της κυβέρνησης ήρθε δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ήταν σχετικά ήπια σε σχέση με τους υψηλούς τόνους που έχει χρησιμοποιήσει παλαιότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να απαντήσει στον πρώην πρωθυπουργό.

Ανέφερε ότι «τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο της Αριστεράς που ανήκει ο κ. Τσίπρας, δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση τον δικό μας πολιτικό χώρο. Ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε ή να προβλέψουμε αυτά τα οποία θα συμβούν». Περιόρισε την κριτική του κυρίως στο γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας, όσο ήταν στη Βουλή, δεν έκανε καμιά ομιλία, γι’ αυτό και κατέληξε αιχμηρά: «Όπως και να έχει, νομίζω ότι η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί παραπάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής Πειραιά ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια, την οποιαδήποτε ερώτηση. Άρα κοινοβουλευτικά νομίζω ότι είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη».

Στην κυβέρνηση βέβαια δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για την συγκεκριμένη εξέλιξη, αφού εκτιμούν ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα τους δίνει τον αντίπαλο που ήθελαν και επιθυμούσαν τόσο καιρό. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που έχει κάνει εδώ και καιρό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ότι προσεύχεται να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας με νέο κόμμα στην πολιτική.

Όπως αναφέρουν «γαλάζιοι» βουλευτές, ο κ. Τσίπρας έχει αντιπαρατεθεί πολλές φορές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει νικηθεί άλλες τόσες από τον πρωθυπουργό. Παρά την προσπάθεια για rebranding, αποτελεί για τους περισσότερους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους «κόκκινο πανί», ενώ εξακολουθεί να μην είναι ένα αποδεκτό πολιτικό πρόσωπο τόσο για το κεντρώο ακροατήριο, όσο και για την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

Επιπροσθέτως, στην εξίσωση μπαίνει και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα την εμπλοκή του με την υπόθεση Novartis και την προσπάθειά του να τον στείλει στη φυλακή, όπως έχει πει πολλές φορές.

Άρα είναι ένα ερώτημα τι θα κάνει τώρα ο κ. Σαμαράς και πώς θα σταθεί απέναντι στον μόνιμο και σταθερό αντίπαλό του, από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας -όπως περιέγραψε και με τη σημερινή του δήλωση- επιθυμεί να αντικαταστήσει τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση της χώρας.

Το κόμμα που επίσης εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία ότι θα έχει πρόβλημα το επόμενο διάστημα είναι το ΠΑΣΟΚ, καθώς σε περίπτωση που το κόμμα Τσίπρα δημοσκοπικά περάσει στη δεύτερη θέση, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον Νίκο Ανδρουλάκη που έτσι κι αλλιώς και τώρα αντιμετωπίζει εσωκομματικές φωνές για την αδυναμία του κόμματος του να αυξήσει τα ποσοστά του.

Στη Νέα Δημοκρατία προχωρούν λίγο παρακάτω τη σκέψη τους, αναρωτώμενοι τι θα συμβεί τόσο στις πρώτες όσο κυρίως στις δεύτερες εκλογές, σε περίπτωση που αντίπαλοι εκ νέου βρεθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνει τότε ο κ. Σαμαράς και οι ψηφοφόροι του; Τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που δεν θέλουν με τίποτα την επιστροφή του κ. Τσίπρα στην εξουσία; Τι θα κάνει το κεντρώο κοινό που επίσης εκφράζει αμφισβήτηση απέναντι στον πρώην ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ;

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ξανακάνει ενδιαφέρον το πολιτικό παιχνίδι, δημιουργεί νέες πολώσεις, οξυγονώνει και επανατροφοδοτεί παλιά διλήμματα και σίγουρα δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς την πολιτική εικόνα που θα προκύψει μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών.

