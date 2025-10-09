MEGA: Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» αρχίζει γυρίσματα

Νωρίτερα σήμερα, καθώς γραφόταν το κείμενο ένα βανάκι, με καμια 10αρια φανατισμένους με αυτό που κάνουν, άφηνε τη Θεσσαλονίκη με προορισμό κάπου στην Καστοριά.

Η ομάδα του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» έχει ξεκινήσει με κάμερες… επ ώμου για να κάνει, μέσα στη μέρα (9/10) το πρώτο γύρισμα επεισοδίου για την απίθανη σειρά ντοκιμαντέρ – ύμνο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σε χωριά ανα την Ελλάδα και κοινότητες ανθρώπων, που συντηρούν τη ζωή σε εκείνες τις κουκίδες στον χάρτη και κάθε Κυριακάτικο ματς μετεξελίσσεται σε μικρή γιορτή διότι κάπως έτσι, από μάτς σε ματς,με την προσμονή κάθε αγώνα, κυλά πιο γλυκά ο χρόνος.

Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» θα κάνει «ζουμ», με πυξίδα πάντα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, σε οικιστικά σύνολα της περιφέρειας με πληθυσμό μέχρι 500 ανθρώπους. Σε προορισμούς που δεν είναι τουριστικοί και τα χωριά δεν είναι γνωστά ή τρέντι. Αυτός είναι- ο ένας- κανόνας απαράβατος του σκεπτικού της εκπομπής.

Άλλη βασική προϋπόθεση είναι, για να μπει στη λίστα της εκπομπής ένα χωριό, η ύπαρξη έδρας. Δηλαδή το χωριό να έχει δικό του γήπεδο, δική του ομάδα κυρίως με παιδιά και νέους αλλά και μεγαλύτερους ηλικιακά παίκτες, όχι απαραίτητα όμως από τη συγκεκριμένη κοινότητα αλλά και από τα γειτονικά χωριά.

Το τηλεοπτικό τιμ θα ετοιμάσει συνολικά 24 επεισόδια, σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς, και θα ταξιδέψει στην Ελλάδα, οριζοντίως, διαγωνίως και καθέτως, με σκοπό να καταγράψει συναρπαστικές και απολαυστικές αναμετρήσεις σε κάθε είδους γήπεδα, τις προετοιμασίες που πραγματοποιούνται τις ημέρες πριν από το ματς, τη ζωή στο χωριό, αλλά και το… postgame της αναμέτρησης σε χωριά της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου, της Καρπάθου, της Στερεάς Ελλάδας, τα Επτάνησα, στα ορεινά της Κρήτης.

Το ταξίδι τώρα αρχίζει με προοπτική το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες», με το καλτ περιεχόμενο, να εμφανιστεί στο πρόγραμμα του Mega τον Φεβρουάριο του 2026.

