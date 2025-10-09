search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025
09.10.2025 10:34

ΑΝΤ1: Μετά την 28η Οκτωβρίου το τρίο «Ράδιο Αρβύλα», με ένα ερωτηματικό (video)

09.10.2025 10:34
ant1_radio-arvyla_0910_1920-1080_new

Όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία -αρκετά- χρόνια, οι εκπομπές των Αντώνη Κανάνη, Γιάννη Σερβετά και Χρήστου Κιούση κάνουν την εμφάνιση τους καταμεσής του φθινοπώρου.

Διαφοροποίηση δεν θα υπάρχει στη νέα σεζόν.

Η εκπομπή- σήμα κατατεθέν της παρέας, «Ράδιο Αρβύλα» αλλά και οι «Boomers» αναμένεται να αρχίσουν μεταδόσεις Δευτέρα, μετά την 28η Οκτωβρίου.

Το «ραντεβού» δεν αλλάζει για τις δύο εκπομπές: Δευτέρα με Πέμπτη στις 20.00.

Παράλληλα στις συζητήσεις και τους σχεδιασμούς που γίνονται προκρίνεται ο «επαναπατρισμός» της άλλης πρότασης της Tony Productions, «VINYΛΙΟ» η οποία στην περσινή σεζόν είχε… μετακομίσει στο δεύτερο κανάλι του ΑΝΤ1, το ΜΑΚ TV και την βραδινή ζώνη προγράμμάτος του.

Εφόσον επιστρέψει στον ΑΝΤ1 θα πρέπει να βρεθεί χρονική ζώνη διότι τα βράδια στο κανάλι είναι ήδη ρεζερβέ από το «The 2night show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου αλλά και τις live μεταδόσεις αναμετρήσεων στο πλαίσιο των Europa και Conference League.

Λύση θα βρεθεί. Δεν είναι δα και πυρηνική Φυσική.

