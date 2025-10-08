Economist: Το ιστορικό περιοδικό εισέρχεται σε νέα εποχή – Η οικογένεια Ροτσιλντ πουλά το μερίδιο της

Αποσύρεται οι οικογένεια Ρότσιλντ από το ιδιοκτησιακό σχήμα του εμβληματικού περιοδικού The Economist.

H φιλάνθρωπος- επιχειρηματίας Λιν Φόρεστρ- Ρότσιλντ έγινε γνωστό ότι διαθέτει προς πώληση το σύνολο του μεριδίου (26,7%) της οικογένειας στον δημοσιογραφικό τίτλο με την παγκόσμια εμβέλεια και επιδραστικότητα

Το ποσοστό των Ρότσιλντ περιλαμβάνει περίπου 20% σε μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην εταιρεία που ιδρύθηκε το 1843, σύμφωνα με έγγραφο, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ (Reuters, Axios).

Προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Ρότσιλντ σχεδίαζε να πουλήσει μόνο το μερίδιό της, περίπου το 20% της εταιρείας (το ανώτατο όριο για κάθε μεμονωμένο ιδιοκτήτη στην επιχείρηση).

Η διαδικασία πώλησης ξεκίνησε επίσημα στο Λονδίνο τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με πηγή που έχει σχέση με τη συναλλαγή και ειδικοί που παρακολουθούν τα τεκταινόμενα έχουν να λένε ότι η πώληση θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της ιδιοκτησίας του εντύπου με την μακραίωνη ιστορία (182 χρόνων) την τελευταία δεκαετία.

Η τελευταία σημαντική συναλλαγή που αφορούσε το The Economist ήταν το 2015, όταν η βρετανική εκδοτική φίρμα Pearson πούλησε το 50% των μετοχών της στην Exor, τον όμιλο συμμετοχών της Ιταλικής οικογένειας Ανιέλι, έναντι 469 εκατομμυρίων λιρών, ή 541,2 εκατ. ευρώ.

Οι πωλητές εκτιμούν ότι το συνολικό μερίδιο της οικογένειας θα αποτιμηθεί σε έως 400 εκατ. λίρες (ή 461,5 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα της αγοραπωλησίας.

Στην ετήσια ανακοίνωση των κερδών του, το The Economist ανέφερε αύξηση 2% στα έσοδα, 368,5 εκατομμύρια λίρες, με περίπου 1,25 εκατομμύρια συνδρομητές.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Ινδίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Οι σύμβουλοι της Ρότσιλντ βρίσκονται σε συνομιλίες με πιθανούς αγοραστές στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τη διαδικασία έχει αναλάβει η εταιρεία επενδύσεων Lazard, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα το Bloomberg News, με την ολοκλήρωση της πώλησης να αναμένεται εντός του 2025, σύμφωνα με το Axios.

Στην αναζήτηση επενδυτών/αγοραστών, δίδεται προτεραιότητα-κατ΄εντολή της οικογένειας Ρότσιλντ- σε οικογενειακές επιχειρήσεις, άτομα με υψηλή καθαρή θέση ή στρατηγικούς επενδυτές που, κατά την άποψη της Ρότσιλντ, θα ήθελαν να επενδύσουν στην έκδοση και να διατηρήσουν την συντακτική της ανεξαρτησία.

