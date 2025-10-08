search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025
08.10.2025

ΑΝΤ1: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την άλλη εβδομάδα στο «The 2night show»

08.10.2025 09:53
ΑΝΤ1 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ THE 2NIGHT SHOW 2

«Τρίποντο» από εκεί που καθόταν, και με άνεση, έβαλε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «άνοιγμα» της νυχτερινής εκπομπής «The 2night show» η οποία εισήλθε αισίως στην 10η συνεχόμενη σεζόν στον ΑΝΤ1.

Στην παρουσίαση των καλεσμένων του έριξε «βόμβα». Σε εκπομπή της ερχόμενης εβδομάδας θα φιλοξενηθεί ο σταρ της Εθνικής ομάδας μπάσκετ και του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Με δεδομένο ότι τη νέα σεζόν το νυχτερινό τοκ σόου του ΑΝΤ1 θα μεταδίδεται τις πρώτες δύο ημέρες της εβδομάδας, τον διάσημο Έλληνα NBAer θα τον δούμε να εισέρχεται στο πλατό της εκπομπής την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη.

Η επίμαχη συνέντευξη με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, έχει ήδη βιντεοσκοπηθεί και είναι έτοιμη.

«Θέλω να σας πώ κύριε Γρηγόρη ότι είμαι μεγάλος φαν από μικρό παιδί», εμφανίζεται ο Γιάννης στο απόσπασμα της συνέντευξης να λέει όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον ευχαρίστησε επειδή αντί να πάει σε άλλα διάσημα τοκ σοου της αμερικανικής τηλεόρασης, προτίμησε το δικό του στον ΑΝΤ1 για να παρατηρήσει ο παρουσιαστής- και με δόση αυτοσαρκασμού- «πάντα είχες επίπεδο»…

