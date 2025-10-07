Αντίστροφη μέτρηση για Μακρόν, πίεση και σενάρια για πρόωρες κάλπες – «Οι ανίκανοι», το αιχμηρό πρωτοσέλιδο της Liberation για το νέο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία

Με πρωτοσέλιδο τίτλο: «Οι ανίκανοι» («Les Incapables») η γαλλική Liberation στηλιτεύει τη συνεχιζόμενη πολιτική κρίση που σαρώνει τη Γαλλία και δείχνει ξεκάθαρα τους υπαίτιους για το χάος, την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια για κάλπες.

Επιμένοντας στις πολιτικές του, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει βυθίσει τη χώρα σε μια νέα κρίση, αναφέρει η εφημερίδα. Η μόνη του απάντηση, μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκόρνι: να του αναθέσει την ηγεσία των «τελικών διαπραγματεύσεων» πάνω σε μια μυστηριώδη «πλατφόρμα δράσης».

Στο εξώφυλλο εικονίζονται τρία πρόσωπα που η γαλλική εφημερίδα θεωρεί τους υπεύθυνους της κρίσης: ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί που παραιτήθηκε και ο Μπρουνό Ρεταγιό συντηρητικός πολιτικός, του οποίου η δημόσια διαφωνία με τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου υπήρξε καθοριστική.

Τις τελευταίες ώρες, έχουν φουντώσει τα σενάρια για νέες κάλπες, με τον «στριμωγμένο» Γάλλο πρόεδρο να φέρεται να έχει επιλέξει ως πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής του πρώτου γύρου των νέων βουλευτικών εκλογών την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και του δευτέρου μία εβδομάδα μετά στις 23 Νοεμβρίου.

Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία εντείνεται και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζήτησε από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί να συνεχίσει «τις ύστατες διαβουλεύσεις» για την συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού είναι περισσότερο απομονωμένος από ποτέ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχοντας δώσει προθεσμία ως αύριο, Τετάρτη, το βράδυ στον υπό παραίτηση πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για να διαπιστώσει αν εν τέλει πληρούνται οι προϋποθέσεις για να σχηματίσει βιώσιμη κυβέρνηση, θα πρέπει στη συνέχεια να ανοίξει τα χαρτιά του, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Το μείζον πρόβλημα είναι η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 ο οποίος με βάση τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού Μπαϊρού θα πρέπει να είναι προϋπολογισμός αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας με στόχο την εξοικονόμηση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρόεδρος Μακρόν δέχεται βέλη τόσο εκ των έσω όσο και εκ των έξω. Στενοί συνεργάτες του και πρώην πρωθυπουργοί του, όπως ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, λαμβάνουν σαφείς αποστάσεις από τον Εμάνουελ Μακρόν, λέγοντας ότι «θα πρέπει να οργανώσει πρόωρες προεδρικές εκλογές», ο πρώτος, και ότι δεν αντιλαμβάνεται «τι ακριβώς αποφασίζει ο πρόεδρος», ο δεύτερος. Ωστόσο και οι δύο έδωσαν σήμερα το παρόν στο πρωθυπουργικό μέγαρο όπου ο υπό παραίτηση Λεκορνί συναντήθηκε με τους βασικούς παράγοντες των κομμάτων που στήριξαν την κυβέρνηση Μπαϊρού, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να συναντηθεί διαδοχικά και με τους εκπροσώπους των άλλων γαλλικών κομμάτων.

Ο πρώην πρωθυπουργός (2017-2020) Εντουάρ Φιλίπ κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του και του ζήτησε την προκήρυξη πρόωρων προεδρικών εκλογών μετά την υιοθέτηση του προϋπολογισμού 2026. Επικαλούμενος την «αποδυνάμωση του κράτους» που θεωρεί ότι «δεν είναι διαχειρίσιμη», ο κατά παράδοσιν σύμμαχος του προέδρου Μακρόν δήλωσε στο δίκτυο RTL: «Δεν θα ζήσουμε αυτό που ζούμε εδώ και έξι μήνες για άλλους 18 μήνες, είναι πολύ».

Ηδη χθες, άλλος πρώην πρωθυπουργός (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2024), ο Γκαμπριέλ Ατάλ, κάποτε στενός συνεργάτης του Εμανουέλ Μακρόν, πέρασε στην επίθεση, παίρνοντας ξεκάθαρες αποστάσεις από τον αρχηγό του γαλλικού κράτους «τις αποφάσεις του οποίου δεν κατανοεί πλέον».

Ταυτόχρονα, οι πολιτικοί του αντίπαλοι συνεχίζουν να καταγγέλλουν την πρωτοφανή πολιτική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η Γαλλία μετά την παραίτηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί, δεκατέσσερις ώρες μετά τον διορισμό του.

Κεντροδεξιά συμμαχία;

Το έδαφος είναι το λιγότερο ολισθηρό, αν όχι ναρκοθετημένο, για τον άνθρωπο που έγινε ο πλέον εφήμερος πρωθυπουργός της 5ης γαλλικής Δημοκρατίας, πριν χρεωθεί εκ νέου από τον πρόεδρο να διεξαγάγει «τις ύστατες διαπραγματεύσεις» μέχρι αύριο «για τον καθορισμό πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας».

Ο υπό παραίτησιν υπουργός Εσωτερικών Μπρυνό Ρεταγιό, που πυροδότησε την κρίση απειλώντας να αποχωρήσει από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το διορισμό του πρώην υπουργού Οικονομίας Μπρυνό Λε Μερ, μετρίασε σήμερα τη θέση του και πρότεινε το κόμμα του, Οι Ρεπουμπλικανοί (Les Républicains), να συμμετάσχει σε μία κυβέρνηση «συγκατοίκησης» με τους μακρονικούς υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα διαλυθεί στους κόλπους του προεδρικού στρατοπέδου.

Αλλά ταυτόχρονα αρνήθηκε να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Ματινιόν της συμμαχίας κέντρου-δεξιάς που έχει συγκροτηθεί μετά τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης το 2024.

Οι νέες διαβουλεύσεις, αν τελικά καταλήξουν σε συμβιβαστική συμφωνία, δεν θα σημαίνουν αναγκαστικά ότι ο Σεμπαστιέν Λεκορνί θα παραμείνει πρωθυπουργός, έγινε γνωστό από το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο πρόεδρος θα αναλάβει τις ευθύνες του, σύμφωνα με την ίδια πηγή που αφήνει να πλανάται η απειλή νέας διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης η οποία είναι διαιρεμένη σε τρία μπλοκ: αριστερά, κεντρο-δεξιά και άκρα δεξιά.

Κατακερματισμένη αριστερά

Η πίεση για την αποκατάσταση της κεντροδεξιάς συμμαχίας αυξάνεται εξαιτίας της απειλής κατάθεσης πρότασης μομφής που κραδαίνουν η αριστερά και ο Εθνικός Συναγερμός.

Ως προς τον χώρο της αριστεράς, εμφανής είναι η δυστοκία συμφωνίας, στο βαθμό που δεν φαίνεται πραγματοποιήσιμη ούτε καν μία κοινή συνεδρίαση όλων των συνιστωσών της. Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν έχει ταχθεί σαφώς υπέρ της παραίτησης Μακρόν και της διενέργειας πρόωρων προεδρικών εκλογών. Σε άλλο μήκος κύματος κινούνται οι Σοσιαλιστές και ως ένα βαθμό οι Οικολόγοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που κλίνουν προς την πολιτική συγκατοίκηση με τον Γάλλο πρόεδρο, υπό τον όρο ότι θα αποφασίσει να ορίσει αριστερό πρωθυπουργό.

Ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ ζήτησε «αλλαγή ρότας» με την είσοδο μίας «αριστερής κυβέρνησης» στο Ματινιόν.

Τη συγκατοίκηση υποστηρίζει και η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ, που θέλει να προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια. Πρότεινε δε σε «όλες» τις παρατάξεις της αριστεράς να συνέλθουν σήμερα το πρωί. Ομως το Σοσιαλιστικό Κόμμα ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι δεν θα συμμετάσχει αν είναι παρόν το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Το κόμμα του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που ζητά «ξεκάθαρη, ειλικρινή και ολοκληρωμένη» λύση, δεν αποκλίνει από τη γραμμή και θα συνεχίσει να ζητά την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν κραδαίνοντας το όπλο της πρότασης καθαίρεσης.

Ακροδεξιά

Οσο για τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, χαράσσει δύο δυνατούς δρόμους: διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, «αναπόφευκτη», και παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν, πράγμα που θα ήταν «σώφρον», σύμφωνα με τη Μαρίν Λε Πεν.

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν θεωρεί ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα πρέπει να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές και ενόψει του ενδεχόμενου να είναι το πρώτο σε βουλευτικές έδρες κόμμα, αλλά χωρίς να έχει την απόλυτη πλειοψηφία, τείνει ήδη χείρα συνεργασίας προς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα το οποίο, ωστόσο, θεωρείται συμπολιτευόμενο στην παρούσα φάση.

Η γαλλική ακροδεξιά και οι σύμμαχοί τους προτίθενται να καταθέτουν συστηματικά προτάσεις μομφής κατά κάθε κυβέρνησης μέχρι τη διάλυση ή την παραίτηση.

