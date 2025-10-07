Πούτιν: «Το καθεστώς του Κιέβου προσπαθεί να χτυπήσει πολιτικούς στόχους βαθιά στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν θα τους βοηθήσει»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναντήσεις με τους διοικητές στρατιωτικών ομάδων και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Απόψε, κατά την επιστροφή του στη Μόσχα, ο Πρόεδρος Πούτιν πραγματοποίησε ενημέρωση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε ο Πεσκόφ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, ο Πούτιν ευχαρίστησε το προσωπικό των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων για το θάρρος και τον ηρωισμό που επιδεικνύουν καθημερινά, τονίζοντας ότι η στρατηγική πρωτοβουλία της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία παραμένει εξ ολοκλήρου στις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Φέτος, ο στρατός απελευθέρωσε πέντε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και 219 κατοικημένες περιοχές, ανέφερε ο Πούτιν και σημείωσε τον ρόλο της αμυντικής βιομηχανίας στη διασφάλιση της επιτυχίας του στρατού.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, η ανάπτυξη νέων όπλων και η παράδοσή τους στα στρατεύματα προχωρά με επιταχυνόμενο ρυθμό, ενώ ο εχθρός υποχωρεί κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής.
«Το καθεστώς του Κιέβου προσπαθεί να χτυπήσει πολιτικούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν θα βοηθήσει» επισήμανε ο Πούτιν, ενώ χαρακτήρισε τις αποφάσεις που ελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2022 σωστές και έγκαιρες. Η Ρωσία πρέπει να διασφαλίσει την επίτευξη όλων των στρατιωτικών στόχων, κατέληξε.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν, η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Βαλεντίνα Ματβιένκο, ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Βιατσεσλάβ Βολόντιν, ο επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης Άντον Βάινο, ο βοηθός του προέδρου Νικολάι Πατρούσεφ, ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, ο διευθυντής της FSB Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) Σεργκέι Ναρίσκιν και ο ειδικός εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Σεργκέι Ιβάνοφ.
