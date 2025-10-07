Πούτιν: «Το καθεστώς του Κιέβου προσπαθεί να χτυπήσει πολιτικούς στόχους βαθιά στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν θα τους βοηθήσει»

Συναντήσεις με τους διοικητές στρατιωτικών ομάδων και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Απόψε, κατά την επιστροφή του στη Μόσχα, ο Πρόεδρος Πούτιν πραγματοποίησε ενημέρωση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, ο Πούτιν ευχαρίστησε το προσωπικό των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων για το θάρρος και τον ηρωισμό που επιδεικνύουν καθημερινά, τονίζοντας ότι η στρατηγική πρωτοβουλία της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία παραμένει εξ ολοκλήρου στις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Φέτος, ο στρατός απελευθέρωσε πέντε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και 219 κατοικημένες περιοχές, ανέφερε ο Πούτιν και σημείωσε τον ρόλο της αμυντικής βιομηχανίας στη διασφάλιση της επιτυχίας του στρατού.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, η ανάπτυξη νέων όπλων και η παράδοσή τους στα στρατεύματα προχωρά με επιταχυνόμενο ρυθμό, ενώ ο εχθρός υποχωρεί κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής.

«Το καθεστώς του Κιέβου προσπαθεί να χτυπήσει πολιτικούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν θα βοηθήσει» επισήμανε ο Πούτιν, ενώ χαρακτήρισε τις αποφάσεις που ελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2022 σωστές και έγκαιρες. Η Ρωσία πρέπει να διασφαλίσει την επίτευξη όλων των στρατιωτικών στόχων, κατέληξε.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν, η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Βαλεντίνα Ματβιένκο, ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Βιατσεσλάβ Βολόντιν, ο επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης Άντον Βάινο, ο βοηθός του προέδρου Νικολάι Πατρούσεφ, ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, ο διευθυντής της FSB Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) Σεργκέι Ναρίσκιν και ο ειδικός εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Σεργκέι Ιβάνοφ.

