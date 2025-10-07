search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 22:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2025 21:14

Γερμανία: Ανακρίνονται ως ύποπτοι τα παιδιά της δημάρχου που μαχαιρώθηκε – Τους άκουσα να ουρλιάζουν, κατέθεσε γείτονας στις αρχές

07.10.2025 21:14
germania gios dimarxou maxairoma – new
Photo: Bild

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει το σοκαριστικό περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι στη Γερμανία κατά της δημάρχου του Χέρντεγκε που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, τα δυο παιδιά της δημάρχου Ίρις Στάλτσερ, κρατούνται και ανακρίνονται ως ύποπτοι.

Επί τόπου έσπευσε ελικόπτερο προκειμένου η 57χρονη να διακομιστεί το συντομότερο δυνατόν σε νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Γείτονας δήλωσε στην BILD: «Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα το αγόρι και τη μητέρα του να μαλώνουν. Κυριολεκτικά ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον».

Όπως αποκαλύπτει η Bild, η αστυνομία έχει συλλάβει ως βασικό ύποπτο για την επίθεση με μαχαίρι στην Ίρις Στάλτσερ τον υιοθετημένο γιο της, ηλικίας 15 ετών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νεαρός ήταν στο σπίτι μαζί με την 17χρονη αδελφή του (επίσης θετή κόρη της δημάρχου) και καθώς η δήμαρχος έφευγε από την οικία, την μαχαίρωσε. Ο ίδιος φέρεται να κάλεσε τις αρχές και να λέει ότι μια ομάδα από άνδρες της επιτέθηκε, όμως λίγο μετά οι αρχές συνέλαβαν τον ανήλικο και του πέρασαν χειροπέδες, για να τον οδηγήσουν στο τμήμα.

Η Bild αναφέρει ότι προκειμένου να μην αλλοιωθούν στοιχεία, εκτός από χειροπέδες του έβαλε και μια ειδική στολή διασφάλισης στοιχείων (για να μην αλλοιωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία).

Προς το παρόν εξετάζεται αν εμπλέκεται και η αδελφή του στην υπόθεση.

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος (κέρδισε τις εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου) δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα, συγκεκριμένα μαχαιρώρηκε δεκατρείς φορές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Spiegel, στην κοιλιακή και την ραχιαία περιοχή και δίνει μεγάλη μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν, επικαλούμενες την κατάθεση του 15χρονου γιου της στην αστυνομία, ότι η 57χρονη είπε στον γιο της ότι αρκετοί άνδρες της επιτέθηκαν στον δρόμο και μαχαιρώθηκε στην κοιλιά και την πλάτη της, ενώ κατάφερε να συρθεί μέχρι το διαμέρισμα πριν καταρρεύσει, ωστόσο δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή.

Ο υιοθετημένος γιος της 15 ετών και η επίσης υιοθετημένη 17χρονη κόρη της που βρίσκονταν στο σπίτι κάλεσαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Welt, το καλοκαίρι είχε ήδη συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό εντός της οικογένειας, κατά το οποίο η υιοθετημένη κόρη (η 17χρονη) φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι. 

Η Ίρις Στάλτσερ είναι δικηγόρος εξειδικευμένη στο οικογενειακό δίκαιο και δραστηριοποιείται στην τοπική πολιτική της Χέρντεκε εδώ και χρόνια, έχοντας συμμετάσχει στο δημοτικό συμβούλιο και στην επιτροπή νεολαίας. Στις 28 Σεπτεμβρίου εξελέγη δήμαρχος με 52,2% των ψήφων, με τη στήριξη των Πρασίνων, επικρατώντας του υποψηφίου της CDU, Φάμπιαν Κόναντ Χάας. Επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου, μετά από 16 χρόνια συντηρητικής διοίκησης στην πόλη.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να καταδικάσει το «ειδεχθές έγκλημα», προτού ακόμη η αστυνομία προβεί σε ανακοινώσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μιρς εξέφρασε την ελπίδα ότι η Στάλτσερ θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Το Ισραήλ προσλαμβάνει αμερικανική εταιρεία για την βελτίωση της εικόνας του στην Gen Z με «φιλικότερο αλγόριθμο»

Ακόμη και με το Βατικανό τα έβαλε το Ισραήλ για δηλώσεις του καρδινάλιου Παρολίν – «Πρόκειται για τη θέση της Αγίας Έδρας», απαντά ο πάπας Λέων ο ΙΔ’

Σόου από Μιλέι στην Αργεντινή: Παριστάνει τον ροκ σταρ ενώ η οικονομία παραπαίει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

liberation
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι ανίκανοι»: Το αιχμηρό πρωτοσέλιδο της Liberation για το νέο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία

6682961
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική – Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν γνώριζα, δεν ήταν στην αρμοδιότητα μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ

konstadinos-argyros
LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται παγκόσμιος: Υπέγραψε συμβόλαιο με διεθνές label

gap genevi 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: «Η εποχή της ανασφάλειας να γίνει εποχή αναγέννησης, με ένα νέο όραμα ριζοσπαστικής Δημοκρατίας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 22:27
netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

liberation
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι ανίκανοι»: Το αιχμηρό πρωτοσέλιδο της Liberation για το νέο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία

6682961
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική – Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν γνώριζα, δεν ήταν στην αρμοδιότητα μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ

1 / 3