Γερμανία: Ανακρίνονται ως ύποπτοι τα παιδιά της δημάρχου που μαχαιρώθηκε – Τους άκουσα να ουρλιάζουν, κατέθεσε γείτονας στις αρχές

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει το σοκαριστικό περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι στη Γερμανία κατά της δημάρχου του Χέρντεγκε που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, τα δυο παιδιά της δημάρχου Ίρις Στάλτσερ, κρατούνται και ανακρίνονται ως ύποπτοι.

Επί τόπου έσπευσε ελικόπτερο προκειμένου η 57χρονη να διακομιστεί το συντομότερο δυνατόν σε νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Γείτονας δήλωσε στην BILD: «Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα το αγόρι και τη μητέρα του να μαλώνουν. Κυριολεκτικά ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον».

Όπως αποκαλύπτει η Bild, η αστυνομία έχει συλλάβει ως βασικό ύποπτο για την επίθεση με μαχαίρι στην Ίρις Στάλτσερ τον υιοθετημένο γιο της, ηλικίας 15 ετών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νεαρός ήταν στο σπίτι μαζί με την 17χρονη αδελφή του (επίσης θετή κόρη της δημάρχου) και καθώς η δήμαρχος έφευγε από την οικία, την μαχαίρωσε. Ο ίδιος φέρεται να κάλεσε τις αρχές και να λέει ότι μια ομάδα από άνδρες της επιτέθηκε, όμως λίγο μετά οι αρχές συνέλαβαν τον ανήλικο και του πέρασαν χειροπέδες, για να τον οδηγήσουν στο τμήμα.

Η Bild αναφέρει ότι προκειμένου να μην αλλοιωθούν στοιχεία, εκτός από χειροπέδες του έβαλε και μια ειδική στολή διασφάλισης στοιχείων (για να μην αλλοιωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία).

Προς το παρόν εξετάζεται αν εμπλέκεται και η αδελφή του στην υπόθεση.

Nach dem #Messerangriff auf Herdeckes neu gewählte #Bürgermeisterin Iris #Stalzer (#SPD) ist die Bestürzung groß. Die 57-Jährige liegt weiter mit lebensgefährlichen Verletzungen im #Krankenhaus. Eine #Mordkommission ermittelt. Nach Angaben der #Polizei wird auch ein familiäres… pic.twitter.com/GafVJVXG9e — RTL WEST (@RTLWEST) October 7, 2025

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος (κέρδισε τις εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου) δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα, συγκεκριμένα μαχαιρώρηκε δεκατρείς φορές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Spiegel, στην κοιλιακή και την ραχιαία περιοχή και δίνει μεγάλη μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Knife Attack on newly elected Mayor in Germany:



"The politician suffered multiple stab wounds to the abdomen and back.Stalzer told her son that she had been attacked on the street by several men. The Social Democrat is now in mortal danger."https://t.co/P4DGaRh1KN October 7, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν, επικαλούμενες την κατάθεση του 15χρονου γιου της στην αστυνομία, ότι η 57χρονη είπε στον γιο της ότι αρκετοί άνδρες της επιτέθηκαν στον δρόμο και μαχαιρώθηκε στην κοιλιά και την πλάτη της, ενώ κατάφερε να συρθεί μέχρι το διαμέρισμα πριν καταρρεύσει, ωστόσο δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή.

🚨BREAKING: Mayor of Herdecke, Germany, Iris Stalzer, seriously wounded in a knife attack outside her home. Motive for the assault remains unknown. pic.twitter.com/8IfXTQo7mJ — World Source News (@Worldsource24) October 7, 2025

Ο υιοθετημένος γιος της 15 ετών και η επίσης υιοθετημένη 17χρονη κόρη της που βρίσκονταν στο σπίτι κάλεσαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Welt, το καλοκαίρι είχε ήδη συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό εντός της οικογένειας, κατά το οποίο η υιοθετημένη κόρη (η 17χρονη) φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι.

Η Ίρις Στάλτσερ είναι δικηγόρος εξειδικευμένη στο οικογενειακό δίκαιο και δραστηριοποιείται στην τοπική πολιτική της Χέρντεκε εδώ και χρόνια, έχοντας συμμετάσχει στο δημοτικό συμβούλιο και στην επιτροπή νεολαίας. Στις 28 Σεπτεμβρίου εξελέγη δήμαρχος με 52,2% των ψήφων, με τη στήριξη των Πρασίνων, επικρατώντας του υποψηφίου της CDU, Φάμπιαν Κόναντ Χάας. Επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου, μετά από 16 χρόνια συντηρητικής διοίκησης στην πόλη.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να καταδικάσει το «ειδεχθές έγκλημα», προτού ακόμη η αστυνομία προβεί σε ανακοινώσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μιρς εξέφρασε την ελπίδα ότι η Στάλτσερ θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Το Ισραήλ προσλαμβάνει αμερικανική εταιρεία για την βελτίωση της εικόνας του στην Gen Z με «φιλικότερο αλγόριθμο»

Ακόμη και με το Βατικανό τα έβαλε το Ισραήλ για δηλώσεις του καρδινάλιου Παρολίν – «Πρόκειται για τη θέση της Αγίας Έδρας», απαντά ο πάπας Λέων ο ΙΔ’

Σόου από Μιλέι στην Αργεντινή: Παριστάνει τον ροκ σταρ ενώ η οικονομία παραπαίει