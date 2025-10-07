Σόου από Μιλέι στην Αργεντινή: Παριστάνει τον ροκ σταρ ενώ η οικονομία παραπαίει

Ο πρόεδρος της Αργεντινής «με το πριόνι», Χαβιέρ Μιλέι, αγωνίζεται να εξασφαλίσει στήριξη τον τελευταίο καιρό, καθώς η υπόσχεσή του να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή ευημερίας ναυάγησε εν μέσω ενός κύματος οικονομικών συγκρούσεων, σκανδάλων και δημόσιας δυσαρέσκειας.

Αλλά τη Δευτέρα το βράδυ, ο πρώην frontman σε μια tribute μπάντα για τους Rolling Stones – ανέβηκε στη σκηνή στο Μπουένος Άιρες ελπίζοντας να τραγουδήσει και να προσελκύσει περισσότερους υποστηρικτές.

«Olé, olé, olé, olé! Milei! Milei!» φώναζαν χιλιάδες φανατικοί υποστηρικτές του 54χρονου πολιτικού καθώς ξεκίνησε μια συναυλία στο Movistar Arena της πόλης – έναν χώρο 15.000 θέσεων που έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν ροκ συγκροτήματα όπως οι Liam Gallagher, Judas Priest και Megadeth.

Ο Μιλέι απόλαυσε την αποθέωση από το πλήθος, σηκώνοντας τα χέρια του στον αέρα, ήπιε μια γουλιά νερό πριν συνεχίσει το σετ εννέα κομματιών του, που αποτελούνταν κυρίως από ροκ ύμνους της δεκαετίας του 1980. «Είμαι άνθρωπος», είπε στο κατάμεστο στάδιο. «Μπορεί να μην φαίνεται έτσι, αλλά είμαι».

Ο Μιλέι ανέλαβε την εξουσία σχεδόν πριν από δύο χρόνια, υποσχόμενος να σώσει την διαβόητα προβληματική οικονομία της χώρας του «εξοντώνοντας» τον πληθωρισμό και εφαρμόζοντας ένα μεταφορικό αλυσοπρίονο στις κρατικές δαπάνες. «Όπως η πτώση του Τείχους του Βερολίνου σηματοδότησε το τέλος μιας τραγικής εποχής για τον κόσμο, αυτές οι εκλογές αντιπροσωπεύουν ένα σημείο καμπής στην ιστορία μας», δήλωσε ο τραγουδιστής που υποδύεται τον Μικ Τζάγκερ και έγινε πολιτικός, καθώς ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Δεκέμβριο του 2023.

Για ένα διάστημα, η άγρια ​​εκστρατεία λιτότητας του Μιλέι φαινόταν να λειτουργεί -τουλάχιστον για μερικούς ανθρώπους- με την επιτυχία του προέδρου στην τιθάσευση του τριψήφιου πληθωρισμού να προσελκύει διεθνείς επαίνους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την προσπάθεια της Μιλέι να «Κάνει την Αργεντινή Ξανά Μεγάλη». Η ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος της Βρετανίας, Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε ότι ελπίζει να γίνει μια βρετανική εκδοχή της προέδρου της Αργεντινής. Ο συντηρητικός ιστορικός Νάιαλ Φέργκιουσον πέταξε στο Μπουένος Άιρες για να πάρει συνέντευξη από τον πρόεδρο της Αργεντινής και να γιορτάσει την «εκπληκτική ανάκαμψη» που είχε επιφέρει η «θεραπεία-σοκ» του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει από την «επανάσταση» του Μιλέι. Οι αμφιβολίες για το πολιτικό του μέλλον έχουν τρομάξει τις αγορές και έχουν πυροδοτήσει μια απότομη πτώση του νομίσματος της Αργεντινής, του πέσο, με την κυβέρνηση να εξαντλεί τα λιγοστά διεθνή αποθέματά της προκειμένου να περιορίσει αυτή την άνοδο.

Τον Αύγουστο, ο Μιλέι δέχθηκε πέτρες από διαδηλωτές εν μέσω αυξανόμενης δημόσιας οργής για ένα σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα της κυβέρνησής του: η αδερφή του και προσωπάρχη του, Καρίνα Μιλέι.

Τον Σεπτέμβριο, το κόμμα La Libertad Avanza του Μιλέι υπέστη μια ταπεινωτική ήττα στις επαρχιακές εκλογές στο Μπουένος Άιρες -όπου ζει σχεδόν το 40% του πληθυσμού της Αργεντινής- και υπάρχουν φόβοι μεταξύ των Μιλεϊστάς ότι οι υποψήφιοί τους θα μπορούσαν να πάθουν παρόμοια συντριβή στις ενδιάμεσες εκλογές σε εθνικό επίπεδο στο τέλος αυτού του μήνα.

Την Κυριακή, ένας στενός σύμμαχος του Μιλέι, ο Χοσέ Λουίς Εσπέρτ, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τις εκλογές, αφού αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι είχε λάβει πληρωμή 200.000 δολαρίων από έναν φερόμενο ως έμπορο ναρκωτικών.

«[Ο Μιλέι] βρίσκεται σε βαθιά κρίση: της διακυβέρνησης, της ίδιας της προεδρίας, της λαϊκής υποστήριξης, της ικανότητάς του να συνδέεται με τους νέους», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Λακούντσα, ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε το σκάνδαλο.

Ο Λακούντσα είπε ότι πίστευε ότι η υποστήριξη εγκατέλειπε ραγδαία τον Μιλέι ως αποτέλεσμα ερωτημάτων σχετικά με την ηθική του, καθώς και των ανθρώπινων συνεπειών των δραστικών περικοπών δαπανών του. «Οι περικοπές “αλυσοπρίονου” έχουν πλήξει ευαίσθητους τομείς: τα εισοδήματα των συνταξιούχων, τα κορυφαία δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τρόφιμα».

Η κρίση είναι τόσο σοβαρή που τον περασμένο μήνα ο Τραμπ παρενέβη με ένα έκτακτο πακέτο διάσωσης έως και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει: «Τον στηρίζουμε 100% – πιστεύουμε ότι κάνει φανταστική δουλειά».

Ακόμα και οι πιστοί οπαδοί του Μιλέι που συνέρρευσαν στην παράσταση της Δευτέρας παραδέχτηκαν ότι η Αργεντινή βρισκόταν σε δεινή θέση. «Η χώρα είναι ένα χάος. Δεν θα πούμε ότι είναι σπουδαία – είναι ένα χάος», δήλωσε ο Όσκαρ Λουίς Οσόριο, ένας 54χρονος καταστηματάρχης που πήγε στη συναυλία ντυμένος λιοντάρι.

«Αλλά πρέπει να περιμένουμε», πρόσθεσε ο Οσόριο, επισημαίνοντας ότι ο Μιλέι είχε φτάσει λιγότερο από τα μισά της τετραετούς θητείας του.

Ο Εμάνουελ Λακουάντρα, ένας 27χρονος εργαζόμενος σε περιστασιακή βάση και φοιτητής, αγνόησε το σκάνδαλο Έσπερτ. «Υποστηρίζω την κυβέρνηση σχεδόν άνευ όρων. Υπάρχουν πολλοί στην αντιπολίτευση που θα δοκιμάσουν τα πάντα για να την ανατρέψουν, αλλά από την πλευρά μου, θα την υποστηρίζω πάντα», είπε στον Guardian ο Λακουάντρα, αποκαλώντας την προεδρία του Μιλέι «ιστορική, μοναδική στιγμή – όχι μόνο για την Αργεντινή αλλά και για τον κόσμο».

Οι αναλυτές σκιαγραφούν μια πολύ λιγότερο ρόδινη εικόνα για τη δύσκολη θέση του Μιλέι καθώς πλησιάζει στην αρχή του τρίτου έτους της θητείας του.

«Θα τον περιέγραφα ως έναν πρόεδρο σε οικονομική, πολιτική και κοινωνική χρεοκοπία», δήλωσε η Πάολα Ζούμπαν, πολιτική επιστήμονας και συνδιευθύντρια της εταιρείας δημοσκοπήσεων Ζούμπαν Κόρδοβα.

Η Ζούμπαν θυμήθηκε πώς ο Μιλέι κέρδισε την εξουσία το 2023 υποσχόμενος όχι μόνο μια οικονομική αλλά και ηθική επανάσταση, με τις υποσχέσεις του να καταπολεμήσει τις δόλιες ελίτ που ονόμασε « la casta» (την κάστα). Αυτό το μήνυμα είχε υπονομευτεί σοβαρά από τα πρόσφατα σκάνδαλα που αφορούσαν στενούς συμμάχους του.

«Με αυτά τα σκάνδαλα διαφθοράς, αυτός ο ηθικός δεσμός έχει διαρραγεί. Οι προσδοκίες έχουν μειωθεί, η εμπιστοσύνη έχει διαβρωθεί και αυτό είναι που πυροδότησε αυτή τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση σήμερα – μια κρίση από την οποία πιστεύω ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να ανακάμψει», δήλωσε η Ζούμπαν.

Ο Φακούντο Νετζάμκις, διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας Opina Argentina, περιέγραψε «μια αυξανόμενη ασυμφωνία μεταξύ του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται η κυβέρνηση και της πραγματικότητας που βιώνουν οι άνθρωποι». «Η κυβέρνηση μίλησε για ένα “θαύμα” που κανένας Αργεντινός δεν μπορεί να δει στην καθημερινότητά του», πρόσθεσε.

Ο Νετζάμκις θεώρησε τη συναυλία της Δευτέρας ως μια προσπάθεια αναβίωσης του εξασθενημένου κινήματος του Μιλέι. Αλλά εκτός της περιοχής, ακόμη και ένθερμοι υποστηρικτές του Μιλέι αναρωτήθηκαν αν ήταν μια σοφή κίνηση, δεδομένων των αντιξοοτήτων που έπλητταν τον σκοπό τους.

«Φαίνεται τουλάχιστον άκαιρο», δήλωσε ένας εξέχων ακτιβιστής υπέρμαχος των Μιλέι, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

