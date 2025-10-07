Κωμικός που σατίριζε τον Έντι Ράμα στην τηλεόραση κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος των Τιράνων

Ο διάσημος κωμικός Φλοριάν Μπινάι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος των Τιράνων, με την υποστήριξη του ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα.

Οι πρόωρες εκλογές διεξάγονται στις 9 Νοεμβρίου στην αλβανική πρωτεύουσα, μετά την απομάκρυνση του πρώην δημάρχου Έριον Βελιάι από τη θέση του λόγω φυλάκισης ως ύποπτου για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, κατηγορίες που ο ίδιος αρνείται. Ο νικητής της αναμέτρησης θα κατέχει τη θέση για δύο χρόνια μέχρι τις επόμενες εθνικές τοπικές εκλογές.

Ο Μπινάι, γνωστός για τις μιμήσεις του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα και τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση σε ώρες υψηλής τηλεθέασης, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα το Σάββατο.

«Αποφάσισα να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου για Δήμαρχος Τιράνων… Πιστεύω ότι η συμβολή μου θα χρησιμεύσει, έστω και κατά το ήμισυ, στην ελπίδα και την ενότητα, στη βελτίωση της ζωής όλων των κατοίκων της πρωτεύουσας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η ανακοίνωση υποστηρίχθηκε γρήγορα από τον Μπερίσα — που αντιμετωπίζει και ο ίδιος νομικά προβλήματα — ο οποίος ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι όλοι οι ψηφοφόροι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του κωμικού, με το κεντροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα του να ηγείται της ψηφοφορίας.

Ο Μπερίσα δήλωσε στο POLITICO ότι «ο Φλόριαν Μπινάι είναι ένας ατρόμητος κοινωνικός ακτιβιστής, ένας γενναίος υποστηρικτής των σκοπών των πολιτών, ειδικά κατά της διαφθοράς τόσο εντός όσο και εκτός τηλεοπτικής οθόνης, και ένας εξαιρετικός επικοινωνιολόγος. Ενσαρκώνει ακριβώς αυτό που αναζητούσε η αλβανική αντιπολίτευση: όχι μόνο έναν τρόπο να διευρύνει την εμβέλειά της, αλλά και μια απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για καθαρά, νεανικά και αστικά δημόσια προφίλ».

Η υποψηφιότητα του Μπινάι έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ήταν επιτυχημένος ηθοποιός και κωμικός πριν εισέλθει στην πολιτική. Ωστόσο, δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι ο Μπινάι έχει τα προσόντα για να διαχειριστεί τον ετήσιο προϋπολογισμό των 250 εκατομμυρίων ευρώ της πρωτεύουσας, με τους τοπικούς σχολιαστές να επικρίνουν την έλλειψη διοικητικής εμπειρίας του.

«Εδώ μιλάμε για τη διοίκηση μιας πόλης, όχι για καμπαρέ», δήλωσε ο αναλυτής και πρώην πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος Έντβιν Κουλούρι σε τοπική τηλεόραση τη Δευτέρα.

Ο Μπινάι θα αντιμετωπίσει την υποψήφια του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρώην υπουργό Παιδείας, Ογκέρτα Μαναστιρλίου, την ακτιβίστρια Εντλίρα Τσεπάνι και τον εκπαιδευτικό, συγγραφέα και αναλυτή Ερμάλ Χασίμγια. Εκλογές θα διεξαχθούν επίσης σε πέντε άλλους δήμους.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο μόλις ξεκίνησε την τέταρτη θητεία του στην εθνική κυβέρνηση, κατέχει επί του παρόντος 54 από τις 61 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

