Τηλεφώνημα Ερντογάν σε Πούτιν, για τα γενέθλιά του, τη Γάζα και την Ουκρανία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησαν την Τρίτη κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, τις διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

«Η Τουρκία εργάζεται για να διασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, για να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή», δήλωσε ο Ερντογάν στον Πούτιν, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποκτήσουν δυναμική για να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τερματιστεί με «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει επίσης τις προσπάθειές της για ειρήνη.

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχήθηκε επίσης στον Πούτιν χρόνια πολλά.

