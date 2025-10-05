Προειδοποίηση Πούτιν: «Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα καταστρέψει τις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εφοδιάσουν με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία, τότε, θα μπορούσε να καταστραφεί η σχέση μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.
«Αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις», δήλωσε ο Πούτιν σ’ ένα απόσπασμα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.
