Προειδοποίηση Πούτιν: «Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα καταστρέψει τις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εφοδιάσουν με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία, τότε, θα μπορούσε να καταστραφεί η σχέση μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις», δήλωσε ο Πούτιν σ’ ένα απόσπασμα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

