05.10.2025 12:03

Προειδοποίηση Πούτιν: «Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα καταστρέψει τις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ»

05.10.2025 12:03
putin 77- new

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εφοδιάσουν με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία, τότε, θα μπορούσε να καταστραφεί η σχέση μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις», δήλωσε ο Πούτιν σ’ ένα απόσπασμα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Χάλγκριμσον: «UEFA και FIFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ» – «Δεν βλέπω τη διαφορά με τη Ρωσία»

Πρώτη εμφάνιση του ηγετικού διαπραγματευτή της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του στη Ντόχα – «Μονοπάτι προς τη νίκη» (Video)

«Ή τώρα ή ποτέ»: Μήνυμα Τραμπ σε Νετανιάχου και Χαμάς με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων

1 / 3