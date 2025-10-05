«Ή τώρα ή ποτέ»: Μήνυμα Τραμπ σε Νετανιάχου και Χαμάς με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε φωτογραφία από τη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να αποδεχθεί το σχέδιο που έχει προτείνει για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Τραμπ δείχνει το πλήθος από ψηλά, να κρατά ένα μεγάλο πανό, με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ». Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων και κατά την παρουσίαση, στις 29 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 04 Oct 18:35 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/NTsR1ZF2Us — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 120.000 διαδηλωτές πλημμύρισαν το Τελ Αβίβ, μαζί με συγγενείς των ομήρων, ζητώντας από την κυβέρνηση να τηρήσει τη συμφωνία για εκεχειρία και την επιστροφή των ομήρων -ζωντανών και νεκρών. Οι διοργανωτές ανέφεραν πως η συμμετοχή ήταν από τις μεγαλύτερες από την έναρξη του πολέμου.

Όπως έγραψαν οι Times of Israel, ο Τραμπ σημείωσε με τον τρόπο αυτό τη μαζική υποστήριξη των Ισραηλινών σε μια συμφωνία για τους ομήρους, που θα οδηγήσει στη λήξη του πολέμου, επιδεικνύοντας γνώση των εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών του Ισραήλ.

Αυτή η στάση του έχει ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αποδεχθεί την πρότασή του, παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της θα τον φέρει σε σύγκρουση με τους ακροδεξιούς εταίρους του, οι οποίοι επιθυμούν τη συνέχιση των επιχειρήσεων και τη μόνιμη κατοχή της Γάζας.

Καθώς οι συνομιλίες για την εκεχειρία στη Γάζα μπαίνουν στην τελική ευθεία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απηύθυνε παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καθυστέρηση», την ώρα που το Ισραήλ εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για απελευθέρωση όλων των ομήρων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το Ισραήλ και η Χαμάς θα έχουν σήμερα Κυριακή 5/10 έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο, με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι δύο αντιπροσωπείες ήταν ήδη καθ’ οδόν από χθες ώστε σήμερα και τη Δευτέρα να διεξαχθούν συνομιλίες προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Αιγύπτου ανέφεραν ότι η Χαμάς και οι ισραηλινοί αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν έμμεσες συνομιλίες την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε δύο απεσταλμένους στην Αίγυπτο το Σάββατο, τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον κύριο διαπραγματευτή του για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές να μεταβούν στην Αίγυπτο «για να οριστικοποιήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες», ενώ το Κάιρο επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει επίσης μια αντιπροσωπεία της Χαμάς για συνομιλίες σχετικά με «τις συνθήκες και τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής όλων των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων αιχμαλώτων».

Η ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα στην Αίγυπτο θα αποτελείται από τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, τον υπεύθυνο της κυβέρνησης για το ζήτημα των ομήρων, Γκαλ Χιρς, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Οφίρ Φαλκ, τον ανώτερο αξιωματούχο της Σιν Μπετ «Μεμ» και τον ανώτερο αξιωματούχο της Μοσάντ «Νταλέτ», όπως δήλωσε ένα μέλος της ομάδας στην εφημερίδα The Times of Israel.

Στην ομάδα θα συμμετάσχουν επίσης στελέχη της Μοσάντ, των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και της Σιν Μπετ.

