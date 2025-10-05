Μεσανατολικό: Στο Κάιρο τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας για τις κρίσιμες συνομιλίες Χαμάς και Ισραήλ

Το Ισραήλ και η Χαμάς θα έχουν σήμερα Κυριακή 5/10 έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο, με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι δύο αντιπροσωπείες ήταν ήδη καθ’ οδόν από χθες ώστε σήμερα και τη Δευτέρα να διεξαχθούν συνομιλίες προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα και ενώ η ισραηλινή ηγεσία εκφράζει την «ελπίδα» της ότι οι αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν εντός των επόμενων ημερών, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει τη Γάζα, με τις επιθέσεις να έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 70 Παλαιστινίους τις τελευταίες 24 ώρες.

Τα παραπάνω συμβαίνουν στον απόηχο των μαζικών διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης, στην Ευρώπη, το Σάββατο, με αίτημα τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Αιγύπτου ανέφεραν ότι η Χαμάς και οι ισραηλινοί αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν έμμεσες συνομιλίες την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε δύο απεσταλμένους στην Αίγυπτο το Σάββατο, τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον κύριο διαπραγματευτή του για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές να μεταβούν στην Αίγυπτο «για να οριστικοποιήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες», ενώ το Κάιρο επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει επίσης μια αντιπροσωπεία της Χαμάς για συνομιλίες σχετικά με «τις συνθήκες και τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής όλων των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων αιχμαλώτων».

Η ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα στην Αίγυπτο θα αποτελείται από τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, τον υπεύθυνο της κυβέρνησης για το ζήτημα των ομήρων, Γκαλ Χιρς, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Οφίρ Φαλκ, τον ανώτερο αξιωματούχο της Σιν Μπετ «Μεμ» και τον ανώτερο αξιωματούχο της Μοσάντ «Νταλέτ», όπως δήλωσε ένα μέλος της ομάδας στην εφημερίδα The Times of Israel.

Στην ομάδα θα συμμετάσχουν επίσης στελέχη της Μοσάντ, των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και της Σιν Μπετ.

Τραμπ: Το Ισραήλ αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης των δυνάμεών του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι το Ισραήλ «αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης» των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδεύοντας το μήνυμα με έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει (σ.σ. ότι αποδέχεται αυτή τη γραμμή) η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και θα αρχίσει η ανταλλαγή των ομήρων και των κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης», πρόσθεσε.

