ΚΟΣΜΟΣ

05.10.2025 10:03

Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ για βασανισμό των κρατουμένων του Sumud Flotilla

05.10.2025 10:03
sumud

Στη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης κατέθεσαν ως μάρτυρες συμμετέχοντες στον στολίσκο Sumud που έφτασαν χθες το μεσημέρι στην Τουρκία από το Ισραήλ, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες τους ότι υπέστησαν κακομεταχείριση κατά την κράτησή τους από τις ισραηλινές αρχές.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι καταθέσεις τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες σε τουρκικά και διεθνή δικαστήρια.

Από τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοινώθηκε ότι η διεξαγωγή της εισαγγελικής έρευνας ανατέθηκε σε 11 εισαγγελείς. Στο πλαίσιο της έρευνας, όπως σημειώνεται, εξετάζεται τυχόν τέλεση από το Ισραήλ των αδικημάτων της «στέρησης της ελευθερίας του ατόμου», της «απαγωγής ή κατάληψης μεταφορικών μέσων», της «διακεκριμένης κλοπής», της «πρόκλησης καταστροφών σε περιουσία» και των «βασανιστηρίων».

Το μεσημέρι του Σαββάτου, στις 15:50 ώρα Ελλάδας, στην Κωνσταντινούπολη έφθασαν με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμών από το αεροδρόμιο Ραμόν του Ελιάτ στο νότιο Ισραήλ, 36 Τούρκοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον στολίσκο Sumud που επιχείρησε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ακτιβιστές έγιναν δεκτοί από ένα ενθουσιώδες πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο και τους επευφημούσε. Στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για την υποδοχή τους βρέθηκε και η κόρη του Τούρκου προέδρου, Σουμεγιέ Ερντογάν Μπαϊρακτάρ.

Προτού καταθέσουν στην εισαγγελία, όλοι τους οδηγήθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

