search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 15:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 10:45

Πρώτη εμφάνιση του ηγετικού διαπραγματευτή της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του στη Ντόχα – «Μονοπάτι προς τη νίκη» (Video)

05.10.2025 10:45
hamas halil al haya (1)

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά την απόπειρα δολοφονίας του ίδιου και άλλων μελών της οργάνωσης, από το Ισραήλ, στη Ντόχα, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας και αντοχής.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από το δίκτυο Al Araby TV, ο αλ-Χαγιά εμφανίστηκε ψύχραιμος και συγκρατημένος, δηλώνοντας πως το αίμα των μαρτύρων –μεταξύ αυτών και των γιων του– θα αποτελέσει «μονοπάτι προς τη νίκη».

«Σήμερα ζούμε στη σκιά του πόνου, αλλά και στη σκιά της υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειας», είπε. Τόνισε ότι τα δεινά του παλαιστινιακού λαού και της ηγεσίας του είναι κοινά.

«Δεν διαχωρίζω τους γιους μου Χαμάμ, Τζιχάντ, Αμπντουλάχ και Μουμέν από τα υπόλοιπα παιδιά της Λωρίδας της Γάζας», είπε ο αλ-Χάγια. «Είναι όλοι παιδιά μου, γιατί όλοι έπεσαν θύματα του εγκλήματος της ισραηλινής κατοχής».

Μήνυμα ανθεκτικότητας της Χαμάς

Το μήνυμά του είχε κυρίως εμψυχωτικό χαρακτήρα και δεν αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της απόπειρας δολοφονίας ή στα γεγονότα που προηγήθηκαν, όπως μεταδίδει το royanews. Η τηλεοπτική δήλωση του Αλ-Χάγια σηματοδοτεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η επίθεση, που είχε ως στόχο ηγέτες της Χαμάς, σκότωσε αρκετά μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τον γιο του αλ-Χάγια, Χαμάμ, και τον διευθυντή του γραφείου του, αλλά δεν κατάφερε να χτυπήσει τους ανώτερους ηγέτες και τα κορυφαία στελέχη.

Η επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως μεσολαβητής στη σύγκρουση, προκάλεσε ευρεία διεθνή καταδίκη, με το Κατάρ να την χαρακτηρίζει ως πράξη «κρατικής τρομοκρατίας».

Η δημόσια επανεμφάνιση του αλ-Χάγια, θεωρείται ένδειξη αποτυχίας της απόπειρας εξόντωσής του και παράλληλα μήνυμα πολιτικής ανθεκτικότητας της Χαμάς. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς ο Αλ-Χάγια είναι εξέχον μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς. Η εμφάνισή του έρχεται εν μέσω κρίσιμων έμμεσων συνομιλιών στο Κάιρο σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Διαβάστε επίσης:

«Ή τώρα ή ποτέ»: Μήνυμα Τραμπ σε Νετανιάχου και Χαμάς με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων

Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ για βασανισμό των κρατουμένων του Sumud Flotilla

Μεσανατολικό: Στο Κάιρο τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας για τις κρίσιμες συνομιλίες Χαμάς και Ισραήλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αρχή του τέλους

anilikoi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ανήλικες «πλακώθηκαν» στο ξύλο – Δύο ακόμα επεισόδια ανάμεσα σε νεαρούς και το «ραντεβού» μέσω διαδικτύου

prasianakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο πρώην βουλευτής Χανίων, Γιώργος Πρασιανάκης

arnaoutoglou_liagkas
MEDIA

Αρναούτογλου για Λιάγκα: «Καλύτερα που δεν ήρθε στο The2nightShow – Δεν έχω καμία διάθεση να πάω στο “Πρωινό”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 15:30
elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αρχή του τέλους

anilikoi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ανήλικες «πλακώθηκαν» στο ξύλο – Δύο ακόμα επεισόδια ανάμεσα σε νεαρούς και το «ραντεβού» μέσω διαδικτύου

1 / 3