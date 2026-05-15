Αταμάν κατά προέδρου Χάποελ: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου» – Τι είπε για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final 4

Με αιχμηρές τοποθετήσεις για τη διαιτησία, τον αποκλεισμό από τη EuroLeague, αλλά και το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη επί της Μυκόνου για τα πλέι οφ της Greek Basketball League.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στις δηλώσεις του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, απαντώντας σε έντονο ύφος στα σχόλια που αφορούσαν τον ίδιο και τη διαχείριση της ομάδας του στη σειρά με τη Βαλένθια. Ο Αταμάν χαρακτήρισε «αντιεπαγγελματικές» τις τοποθετήσεις του Γιανάι, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλά» για τον ίδιο, ενώ τόνισε ότι η πορεία και οι τίτλοι του στη Euroleague αποτελούν την καλύτερη απάντηση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μέλλον του στον Παναθηναϊκό, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρουσία του στην ομάδα συνδέεται άμεσα με την εμπιστοσύνη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως θα αποχωρήσει μόνο όταν ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ πάψει να τον στηρίζει.

Αναλυτικά:

«Πήραμε σοβαρά το παιχνίδι με τη Μύκονο, ξέρουμε ότι είναι τα πλέι οφ. Δεν ήταν εύκολο σωματικά και πνευματικά να παίξεις. Ημασταν έτοιμοι, είχαμε τον έλεγχο στην πρώτη περίοδο, μοιράσαμε την μπάλα και πήραμε τη νίκη».

Για την ψυχολογία μετά τον αποκλεισμό στη Euroleague: «Όλοι οι παίκτες είναι απογοητευμένοι, όπως και όλοι μας, όπως και ο κόσμος. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Είχαμε τρεις στόχους: Το Κύπελλο, την Ευρωλίγκα τον μεγάλο στόχο και το πρωτάθλημα. Πήραμε το Κύπελλο κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά χάσαμε το φάιναλ φορ στο πέμπτο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο, όταν ήμασταν στο 2-0. Πρέπει να σεβαστούμε τη Βαλένθια, που τερμάτισε στη 2η θέση και έκανε εξαιρετική σεζόν, έχασαν μόνο τρία ματς στην έδρα τους. Κερδίσαμε τα δύο πρώτα εκεί, αλλά στα επόμενα δύο είχαμε άθλια στατιστικά. Στο πέμπτο παιχνίδι είχαν πλεονέκτημα πνευματικά και το ψυχολογικό μομέντουμ και κέρδισαν τη σειρά.

Υπάρχουν κι άλλες λεπτομέρειες που δε τις λέει κανείς. Ο αρχηγός μας, ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης στις τρεις σεζόν, ο Κώστας Σλούκας δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Ηταν ο πιο επιδραστικός πόιντ γκαρντ για την επίθεσή μας στα τρία χρόνια. Ο Σλούκας έχει την καλύτερη στατιστική στα τρία αυτά χρόνια. Αν έμενε ο Μοντέρο εκτός από τη Βαλένθια τι θα γινόταν; Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δε θέλω να φέρω δικαιολογίες για τους παίκτες μου. Μας έλειψε πολύ ο Σλούκας.

Υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια από τους διαιτητές. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βολές στο τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο ματς. Ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης (σ.σ. Ναν) δεν πήγε στις βολές. Δεν πετύχαμε στη Euroleague, συμβαίνει αυτό στον αθλητισμό. Στις τρεις τελευταίες σεζόν με τη Φενέρμπαχτσε έχουμε το καλύτερο ρεκόρ από όλες τις ομάδες. Έχουμε μία Euroleague, δύο Κύπελλα και ένα πρωτάθλημα. Μόνο η Φενέρ είχε καλύτερα αποτελεσματα από εμάς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη ομάδα καλύτερη από εμάς. Είμαστε η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ελλάδα.

Στο τελευταίο ματς με τη Βαλένθια στο ημίχρονο, είπα κάτι για την επίθεσή μας και τον Σορτς. ότι παίζαμε 4 εναντίον 5. Ηταν θέμα τακτικής. Για τι ο Σορτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ. Για αυτό είπα στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα βάλω τον Τολιόπουλο, ήταν θέμα τακτικής. Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή.

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ (σ.σ Οφέρ Γιανάι) έκανε μια δήλωση. Είναι σκανδαλώδες αυτό. Είμαι 25 χρόνια εδώ στη Euroleague με τρεις τίτλους. “Οι παίκτες μας δεν είχαν κόουτς” είπε ο Γιανάι. Θέλω να απαντήσω: “Δεν σε ξέρω, αλλά δε με σέβεσαι. Ηταν αντιεπαγγελματικό. Επικεντρώσου στην ομάδα σου, στον προπονητή σου. Είναι η πρώτη σου χρονιά. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για μένα. Εσύ είσαι ο πρόεδρος, ας βγει να μιλήσει όποιος στο είπε”. Ήθελα να τα πω αυτά γιατί δεν δέχομαι σχόλια από αντιπάλους μου. Πρέπει να μάθει να σέβεται. Ακόμα, άκουσα ότι θα κάνει 75 εκατομμύρια μπάτζετ. Καλή τύχη. Ακόμα και 100 εκατ. να κάνεις δε θα κάνεις τίποτα. Δε θα φτάσεις στο επίπεδό μου. Δε θα κερδίσεις καμία Euroleague. Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου».

Για το τι είπε στους παίκτες: «Μόνο 4 ομάδες θα παίξουν στο F4. Εχουμε την ποιότητα, πρέπει να πάμε βήμα-βήμα στα πλέι οφ και να τα καταφέρουμε στον τελικό. Δε χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίκτες. Μέσα στη σεζόν συζητάμε. Δεν κάνουμε τέχνη. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές και πρέπει να μάθεις να τις προσπερνάς. Οι παίκτες έχουν την εμπειρία. Ηρθα εδώ με την εμπιστοσύνη του κ. Γιαννακόπουλου και θα φύγω όταν ο κ. Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα».

Για το αν επηρεάστηκε η ομάδα του με όσα έγιναν εκτός παρκέ: «Οι παίκτες μου είναι αναστατωμένοι και στεναχωρημένοι. Χάσαμε από το 2-0 και είναι βαρύ και για τον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο για εμάς, που δουλεύαμε 7 μήνες. Εχουμε ακόμα ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει».

