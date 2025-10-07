Γάζα: Σοκ από τις δορυφορικές εικόνες που αποκαλύπτουν την ισοπεδωμένη Τζαμπάλια

Μια νέα Γάζα, ισοπεδωμένη από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς αποκαλύπτουν εικόνες από δορυφόρο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ολόκληρη η Λωρίδα έχει μεταμορφωθεί σε σορό ερειπίων, την ώρα που εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για την συμφωνία 20 σημείων του Τραμπ στην Αίγυπτο.

Ολόκληρα κτίρια έχουν γκρεμιστεί, μεγάλο μέρος της γεωργικής γης έχει καταστραφεί και νεκροταφεία, πάρκα, ελαιώνες και δασικές εκτάσεις έχουν εξαφανιστεί.

Η Γάζα είναι πλήρως ισοπεδωμένη με ολόκληρα οικιστικά τετράγωνα, γειτονιές και πόλεις να έχουν εξαφανιστεί.

Χαρακτηριστικές είναι οι δορυφορικές εικόνες από την πόλη Τζαμπάλια στα βόρεια της πόλης της Γάζας που δείχνουν την πόλη πώς ήταν πριν από την ισραηλινή επίθεση και πώς είναι δύο χρόνια μετά. Όπως φαίνεται η περιοχή έχει κυριολεκτικά μεταμορφωθεί, αφού σπίτια και τα κτίρια έχουν καταστραφεί, δρόμοι έχουν ισοπεδωθεί και οι χώροι πρασίνου έχουν μετατραπεί σε χώμα.

Η πόλη της Γάζας – η οποία βρίσκεται υπό πολιορκία από τον ισραηλινό στρατό τον τελευταίο μήνα περίπου – εξακολουθεί να δέχεται συνεχείς βομβαρδισμούς με τα πολυώροφα κτίρια να γίνονται κυρίως στόχος και οι ισραηλινές βόμβες να αφήνουν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και νέα συντρίμμια.

