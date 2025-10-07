Αντίο σφραγίδες: Σε ισχύ το νέο σύστημα διαχείρισης συνόρων της ΕΕ – Ποιοι επηρεάζονται

Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποκαταστήσει τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ένα νέο σύστημα ψηφιακής διαχείρισης των συνόρων.

Oι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ενδέχεται να πάρουν μία πρώτη «γεύση» από το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES).

Το νέο βαρομετρικό σύστημα υπόσχεται να απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία, αλλά οι καθυστερήσεις τις πρώτες εβδομάδες δεν αποκλείονται.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με τον Guardian, το νέο σύστημα κατά την άφιξη σε αεροδρόμιο που βρίσκεται στη ζώνη Σένγκεν, θα σκανάρονται τα πρόσωπα και τα δακτυλικά αποτυπώματα των ταξιδιωτών. Θα γίνεται ακόμα καταγραφή της ημερομηνίας εισόδου και εξόδου.

«Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά τις σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα που θα καταγράφει την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών, επιταχύνοντας τους συνοριακούς ελέγχους και βοηθώντας το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ.

Το νέο σύστημα έχει, επίσης, στόχο την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και την παροχή περισσότερων πληροφοριών στις συνοριακές αρχές.

Πότε μπαίνει σε ισχύ

Μπαίνει σε ισχύ αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά, με το EES να αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου 2026.

Ποιους επηρεάζει

Θα επηρεάσει όσους δεν έχουν διαβατήριο χώρας της ΕΕ και ταξιδεύουν εντός της ζώνης Σένγκεν μέχρι και για 90 ημέρες. Για να γίνει πιο σύντομη η διαδικασία οι ταξιδιώτες μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο στον προορισμό τους ή εφαρμογή για κινητά, αν είναι διαθέσιμη στη χώρα, που ταξιδεύουν.

Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κώδικα συνόρων Σένγκεν, καθώς και να σκανάρουν τα πρόσωπα και τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Θα δημιουργηθεί ένα αρχείο με τα στοιχεία τους, που θα διατηρηθεί για τρία χρόνια. Στο διάστημα αυτό μόνα τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται για την επανείσοδο.

Διαβάστε επίσης

Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν: Ο προϋπολογισμός, τα πυρά εκ των έσω και η τελευταία αποστολή του Λεκορνί

Η ειρωνική απάντηση της Τούνμπεργκ στον Τραμπ που την χαρακτήρισε τρελή: «Κολακευτικές οι απόψεις του»

Νόμπελ ιατρικής: Η μία νικήτρια έμαθε πως κέρδισε από φωτογράφο και τον άλλο τον ψάχνουν … αλλά δεν έχει σήμα