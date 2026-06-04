Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 15χρονου από τα Οινόφυτα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 15χρονου που είχε εξαφανιστεί από τα Οινόφυτα καθώς ο ανήλικος βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού: «Ευαισθητοποιημένος πολίτης που είδε στα κοινωνικά δίκτυα, το Amber Alert Hellas για τον ανήλικο, επικοινώνησε μαζί μας και σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, το παιδί είναι πλέον ασφαλές»

Το Χαμόγελο του Παιδιού είχε προχωρήσει στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συνέτρεχαν σοβαροί λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

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