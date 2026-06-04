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04.06.2026 09:15

ΔΕΗ: Στο 17,17% η συμμετοχή της CVC μετά την αύξηση κεφαλαίου και εσωτερική αναδιάρθρωση

04.06.2026 09:15
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Αμετάβλητη ως προς το συνολικό της μέγεθος, αλλά με διαφορετική κατανομή μεταξύ των επενδυτικών οχημάτων του ομίλου εμφανίζεται πλέον η συμμετοχή της CVC στη ΔΕΗ, μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης.

Όπως γνωστοποίησε η ΔΕΗ, έπειτα από σχετική ενημέρωση που έλαβε από την CVC Capital Partners plc, το συνολικό ποσοστό που ελέγχει ο επενδυτικός όμιλος ανέρχεται πλέον σε 17,17% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 102,6 εκατ. μετοχές.

Η μεταβολή δεν συνδέεται με νέα τοποθέτηση ή αποεπένδυση από τη ΔΕΗ, αλλά με εσωτερική αναδιάρθρωση των συμμετοχών μεταξύ εταιρειών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ομίλου CVC, μετά το εταιρικό γεγονός της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Selath Holdings S.à r.l., η οποία ελέγχεται έμμεσα από την CVC Capital Partners plc, κατέχει πλέον άμεσα 38,2 εκατ. μετοχές της ΔΕΗ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,39% των δικαιωμάτων ψήφου. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το 10,34% που κατείχε στα τέλη του 2024.

Παράλληλα, στο μετοχικό σχήμα εμφανίζεται η Aeolus Holdings S.à r.l., επενδυτικό όχημα που ελέγχεται έμμεσα από την CVC Capital Partners IX Limited, η οποία επίσης ανήκει στον όμιλο CVC. Η συγκεκριμένη εταιρεία κατέχει πλέον 64,4 εκατ. μετοχές της ΔΕΗ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,78% των δικαιωμάτων ψήφου, από μηδενική συμμετοχή προηγουμένως.

Η συνδυασμένη συμμετοχή των δύο επενδυτικών σχημάτων διαμορφώνεται έτσι σε 102.612.238 μετοχές ή 17,17% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.

Η γνωστοποίηση επιβεβαιώνει ότι η CVC εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς μετόχους της επιχείρησης, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στο μετοχικό της κεφάλαιο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΔΕΗ υλοποιεί το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα στην ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές και τα δίκτυα.

Η εξέλιξη δεν μεταβάλλει τις συνολικές ισορροπίες στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για ανακατανομή συμμετοχών εντός του ίδιου επενδυτικού ομίλου και όχι για αλλαγή της συνολικής επενδυτικής θέσης της CVC στη ΔΕΗ.

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