Το Ισραήλ προσλαμβάνει αμερικανική εταιρεία για την βελτίωση της εικόνας του στην Gen Z με «φιλικότερο αλγόριθμο»

Το Υπουργείο Εξωτερικών προσέλαβε την αμερικανική εταιρεία Clock Tower X LLC για να βοηθήσει στη διαμόρφωση του διαδικτυακού λόγου «προσαρμοσμένου στο κοινό της Gen Ζ μέσω του TikTok, του Instagram, του YouTube και των podcast», αναφέρουν ειδησεογραφικά δημοσιεύματα.

Η Clock Tower ανέλαβε τη «διεξαγωγή μιας πανεθνικής εκστρατείας στις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού», σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στον Νόμο περί Εγγραφής Ξένων Πρακτικών.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της προβολής σε μηχανές αναζήτησης όπως η Google και η Bing. Ο στόχος είναι τουλάχιστον 50 εκατομμύρια εμφανίσεις ανά μήνα.

Η σύμβαση των 6 εκατομμυρίων δολαρίων έρχεται σε μια περίοδο που η υποστήριξη προς το Ισραήλ μεταξύ των Αμερικανών μειώνεται, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η πλειοψηφία αποδοκιμάζει τον καταστροφικό πόλεμό του στη Γάζα που έχει σκοτώσει περισσότερους από 67.000 Παλαιστίνιους.

Σύμφωνα με έκθεση, η παγκόσμια εκστρατεία του Ισραήλ, ύψους 145 εκατ. δολαρίων για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης διεθνούς κριτικής, περιλαμβάνει την αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI), όπως το ChatGPT, για τη διαμόρφωση των πληροφοριών προς όφελός του.

Επικαλούμενο πρόσφατα κατατεθέντα έγγραφα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το ισραηλινό μέσο Ynetnews ανέφερε τη Δευτέρα ότι το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ξεκίνησε «μία από τις πιο φιλόδοξες εκστρατείες δημόσιας διπλωματίας» στις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα, εν μέσω της μειωμένης υποστήριξης προς το Ισραήλ μεταξύ των νέων Αμερικανών.

