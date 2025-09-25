Ζελένσκι προς Ρωσία: «Τερματίστε τον πόλεμο ή βρείτε καταφύγια» – «Έχω την άδεια του Τραμπ» για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

Προειδοποίηση στους Ρώσους αξιωματούχους του Κρεμλίνου να τερματίσουν τον πόλεμο, αλλιώς θα πρέπει να μάθουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο απηύθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στο Axios την Τετάρτη, αμέσως πριν αναχωρήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το Κίεβο.

Στη συνέντευξή του ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έχει τη ρητή υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων. Είπε επίσης ότι αν η Ουκρανία λάβει επιπλέον όπλα μακράς εμβέλειας από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι προέβη σε ένα συγκεκριμένο αίτημα στον Τραμπ όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη, για ένα νέο οπλικό σύστημα που, όπως είπε, θα ανάγκαζε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ακόμη, σημείωσε ότι θα έλεγε σε ποιο σύστημα αναφέρεται μόλις κλείσουν οι κάμερες (της συνέντευξης), προσθέτοντας ότι ο Τραμπ του είπε: «Θα το εξετάσουμε».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα βομβαρδίσει αμάχους επειδή «δεν είμαστε τρομοκράτες». Ωστόσο, υπονόησε ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν στόχο.

«Πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι για τους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Τα χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα το χρειαστούν ούτως ή άλλως». «Πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς στην Ουκρανία, κάθε μέρα, θα απαντάμε. Αν μας επιτεθούν, θα τους απαντήσουμε», προειδοποίησε ο Ουκρανός ηγέτης.

Ο Ζελένσκι είπε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την προηγούμενη μέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να ανταποδώσει τις ρωσικές επιθέσεις. «Αν επιτεθούν στις υποδομές της ενέργειάς μας, ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε με επιθέσεις στις δικές τους υποδομές ενέργειας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ είπε το ίδιο για τα εργοστάσια κατασκευής drones ή τις εγκαταστάσεις πυραύλων, αν και αυτά είναι καλά προστατευμένα, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Σημείωσε επίσης ότι η Ουκρανία διαθέτει ήδη drones που μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει ένα επιπλέον οπλικό σύστημα που θα ήθελε να αποκτήσει, το οποίο θα επιτάχυνε το τέλος του πολέμου.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει, του είπα χθες τι χρειαζόμαστε, ένα πράγμα», είπε ο Ζελένσκι χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Το χρειαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε», συνέχισε. «Γιατί αν το έχουμε, νομίζω ότι θα ασκήσει επιπλέον πίεση στον Πούτιν να καθίσει και να μιλήσει».

Ζελένσκι: «Θα αποχωρήσω μόλις τελειώσει ο πόλεμος»

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε στον Μπάρακ Ραβίντ στην εκπομπή “The Axios Show” ότι δεν σκοπεύει να ηγηθεί της χώρας του σε καιρό ειρήνης. Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε επίσης να ζητήσει από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας να διοργανώσει εκλογές εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. «Στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο“, όχι να συνεχίσω να διεκδικώ το αξίωμα», είπε στη συνέντευξή του.

Οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον λόγω του πολέμου, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι επικριτές του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η κατάσταση ασφαλείας και το σύνταγμα της Ουκρανίας θέτουν προκλήσεις. Αλλά, όπως είπε, πιστεύει ότι οι εκλογές είναι εφικτές.

Exclusive: Zelensky "ready" to leave office after war ends https://t.co/kY1l6Gvg3u — Axios (@axios) September 25, 2025

Ερωτηθείς αν θα δεσμευόταν να προωθήσει τις εκλογές εάν συμφωνηθεί μια πολύμηνη κατάπαυση του πυρός, απάντησε «Ναι».

Συνέχισε μάλιστα λέγοντας πως συζήτησαν το θέμα και με τον Ντόναλντ Τραμπ και πως ανέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ πως «μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την περίοδο (σ.σ. της κατάπαυσης του πυρός) ώστε να δώσω σχετική εντολή στο κοινοβούλιο» για διοργάνωση εκλογών.

Σημειώνεται πως η Ρωσία έχει επισημάνει – επανειλημμένα – πως ο Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος πρόεδρος και ότι μια συμφωνία ειρήνης θα πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός εκλεγμένου προέδρου ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, στη συνέντευξη στο Axios δήλωσε ότι καταλαβαίνει πως ο κόσμος μπορεί να επιθυμεί «έναν ηγέτη με … νέα εντολή» για να πάρει τις σημαντικές αποφάσεις που απαιτούνται για μια μόνιμη ειρήνη, επανέλαβε όμως τον ισχυρισμό πως η ασφάλεια είναι πρόβλημα για τη διοργάνωση εκλογών.

