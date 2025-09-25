search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

25.09.2025 14:56

Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Ένας τραυματίας (video)

25.09.2025 14:56
Ένα αυτοκίνητο εξερράγη σε δρόμο στο Τελ Αβίβ το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η αιτία της έκρηξης που σημειώθηκε δεν είναι μέχρι στιγμή σαφής. Σύμφωνα με το The Times of Israel, από την έκρηξη του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ένας 46χρονος ο οποίος εντοπίστηκε αναίσθητος μεν, αλλά με ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται στο σημείο, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ.

ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι να τερματίσουν τον πόλεμο ή να μπουν σε καταφύγια – Έχω την άδεια του Τραμπ να χτυπήσω βαθιά μέσα στη Ρωσία»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι με την κοινωνία, με όσους θέλουν να λάμψει η δικαιοσύνη και η αλήθεια

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας από το Σάββατο – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς (videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη – Επιτέθηκε και στον πατέρα της

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με βαριά ατζέντα

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

