Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Ένας τραυματίας (video)

Ένα αυτοκίνητο εξερράγη σε δρόμο στο Τελ Αβίβ το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η αιτία της έκρηξης που σημειώθηκε δεν είναι μέχρι στιγμή σαφής. Σύμφωνα με το The Times of Israel, από την έκρηξη του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ένας 46χρονος ο οποίος εντοπίστηκε αναίσθητος μεν, αλλά με ελαφρά τραύματα.

🚨BREAKING: A car explosion on La Guardia Street in Tel Aviv, Israel injuries have been reported.



Police and rescue forces are on their way to the scene. pic.twitter.com/AybtqqbfYE — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 25, 2025

Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται στο σημείο, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ.

Διαβάστε επίσης:

Ανατριχίλα στην Ιαπωνία – Κρατούσε το πτώμα της κόρης της σε καταψύκτη για… 20 χρόνια!

Ιταλία και Ισπανία στέλνουν πολεμικά πλοία για να προστατέψουν την αποστολή Global Sumud Flottilla – Αμηχανία στην Ελλάδα

Ζελένσκι: «Θα αποχωρήσω μόλις τελειώσει ο πόλεμος»