Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Ένας τραυματίας (video)

Ένα αυτοκίνητο εξερράγη σε δρόμο στο Τελ Αβίβ το μεσημέρι της Πέμπτης.
Η αιτία της έκρηξης που σημειώθηκε δεν είναι μέχρι στιγμή σαφής. Σύμφωνα με το The Times of Israel, από την έκρηξη του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ένας 46χρονος ο οποίος εντοπίστηκε αναίσθητος μεν, αλλά με ελαφρά τραύματα.
Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται στο σημείο, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ.
