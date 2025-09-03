Την πρόθεσή του να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα εξέφρασε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ειδικότερα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον υπάρξει επαρκής προετοιμασία για μια τέτοια συνάντηση. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει».

Putin says he is ready to meet Zelenskyy if he comes to Moscow https://t.co/Rowz7dYKPC — The Tribune (@thetribunechd) September 3, 2025

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκεί η συνάντηση να είναι «καλά προετοιμασμένη», ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Σε άλλο σημείο βέβαια, ανέφερε πως το Κίεβο πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να προκηρύξει εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, αν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος.



Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είναι πρόθυμος να έχει απευθείας επαφή με τον Ουκρανό ηγέτη, σημείωσε πως δεν απορρίπτει μια τέτοια πιθανότητα, αλλά τόνισε ότι χρειάζεται να υπάρχει «νόημα» και ουσιαστικό περιεχόμενο στη συνάντηση: «Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να το κάνω, εάν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, του έθεσε το ερώτημα αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση. «Και μάλιστα, ο Ντόναλντ με ρώτησε εάν είναι δυνατόν και είπε πως είναι. Απάντησα: ας έρθει στη Μόσχα» σημείωσε ο Πούτιν.

«Υπάρχει ως στην άκρη του τούνελ» είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία





Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι υπάρχει «φως στο τέλος του τούνελ». Σημείωσε ότι αν επικρατήσει η λογική, μπορεί να συμφωνηθεί ένας αποδεκτός τρόπος για το τέλος της σύγκρουσης.

«Πιστεύω ότι αν επικρατήσει η κοινή λογική, τότε είναι δυνατό να συμφωνηθεί μια αποδεκτή επιλογή ή ένας αποδεκτός τρόπος για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης», ανέφερε μιλώντας για την Ουκρανία ο Ρώσος Πρόεδρος και στη συνέχεια επαίνεσε την αμερικανική κυβέρνηση λέγοντας ότι «έχει τη βούληση και την επιθυμία να βρει μια λύση».

Ωστόσο, επανέλαβε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ρωσία θα αναγκαστεί να επιλύσει τους στόχους της μέσω στρατιωτικών ενεργειών.



Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι «η Ρωσία δεν πολεμά για εδάφη στην Ουκρανία, αλλά για τα δικαιώματα των ανθρώπων», ενώ τόνισε ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει τις δικές της εγγυήσεις ασφάλειας. «Αυτό ισχύει και για την Ουκρανία», είπε, «αλλά ισχύει και για τη Ρωσία».

Παράλληλα, επανέλαβε την κατηγορηματική αντίθεση της Μόσχας στην προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, θέμα που παραμένει σημείο αιχμής στις σχέσεις Ρωσίας και Δύσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος, σχολιάζοντας δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, έκανε λόγο για «μια αποτυχημένη προσπάθεια αποποίησης ευθυνών για την ουκρανική τραγωδία».

Σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν «σε όλα τα μέτωπα» στην Ουκρανία, ενώ εκτίμησε ότι η Ουκρανία δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις. Αντίθετα, πρόσθεσε, προσπαθεί να καλύψει τα κενά της με αναδιοργάνωση των δυνάμεών της.



«Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε τώρα, ίσως προετοιμάζουν κάποιες εφεδρείες ή μεγάλες επιθέσεις, αλλά η προκαταρκτική ανάλυση των στρατιωτικών μας εμπειρογνωμόνων λέει ότι ο στρατός της Ουκρανίας δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι τα γεγονότα στην Ουκρανία αποτελούν απλώς πρόσχημα για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας.

Επιπρόσθετα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη «αν χρειαστεί» να ανεβάσει το επίπεδο των διαπραγματευτών της στις συνομιλίες με την Ουκρανία, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δήλωσε ικανοποιημένος με το έργο των διαπραγματευτών και προσωπικά με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

«Ο Τραμπ έχει χιούμορ»

Αναφερόμενος στον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ, ο Πούτιν σημείωσε ότι δεν είναι δικό του έργο να αξιολογήσει το πώς εργάζεται, αλλά τόνισε ότι «η συνάντηση στην Αλάσκα έδειξε πως μεταφέρει με ακρίβεια όσα συζητάμε».

Σχετικά με την αναφορά του Τραμπ πως ο Πούτιν συνωμότησε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει αίσθηση του χιούμορ». Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι όλες οι χώρες με τις οποίες η Ρωσία είχε συνομιλίες στην Κίνα υποστήριξαν τη σύνοδο κορυφής Ρωσίας–ΗΠΑ στην Αλάσκα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι, προς το παρόν, «δεν έχει οριστεί ημερομηνία για επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία» και διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχουν προετοιμασίες για μια τέτοια επίσκεψη».

Αναφορικά με την Ουκρανία, Ο ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι κατά την άποψή του το Κίεβο πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να προκηρύξει εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, αν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος.

Η Ρωσία προσάρτησε τέσσερις ουκρανικές περιοχές το 2022, μετά απο δημοψηφίσματα, κίνηση που το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν απορρίψει ως απόπειρα παράνομης αρπαγής γης.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ακόμη:

Η Ρωσία δεν έχει θέσει ποτέ το ζήτημα ότι θα μπορούσαν να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με αντάλλαγμα εδάφη

Ο Ζελένσκι είναι ο νυν επικεφαλής της ουκρανικής διοίκησης: δεν αναφέρονται στο Σύνταγμα τρόποι επέκτασης των εξουσιών του Ουκρανού προέδρου

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας δεν έχει απαρτία ή εξουσία

Η μεταφορά παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία θα προκαλέσει τεράστια ζημιά σε ολόκληρη τη διεθνή οικονομία, οι λογικοί Δυτικοί ηγέτες το καταλαβαίνουν αυτό

Η γνώμη των ανθρώπων που αποφάσισαν να ζήσουν ως μέρος της Ρωσίας πρέπει να γίνει σεβαστή: αυτή είναι η δημοκρατία

Η Ρωσία ήταν πάντα κατά της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Όσοι αγνόησαν τα συμφέροντα της Μόσχας ευθύνονται για την τραγωδία στην Ουκρανία: Το Κίεβο δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλειά του εις βάρος της ασφάλειας της Ρωσίας

Η Ρωσία δεν αμφισβήτησε το δικαίωμα της Ουκρανίας να ασκεί την οικονομική της δραστηριότητα όπως επιθυμεί, και αυτό ισχύει και για την ένταξη στην ΕΕ

Εάν είναι αδύνατο να επιλυθεί το ουκρανικό ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα πρέπει να επιλύσει τα καθήκοντα που έχουν τεθεί με τη βία

Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ στο ζήτημα της ουκρανικής διευθέτησης

Ο Γουίτκοφ, σε επαφές με Ρώσους εκπροσώπους, παρουσιάζει τη θέση του Τραμπ

Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι ικανές να διεξάγουν επιθετικές ενέργειες και μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις: κρατούν μόνο τις γραμμές, μεταφέροντας ταξιαρχίες από τη μία κατεύθυνση στην άλλη

Οι εφεδρείες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Οι μονάδες της Ουκρανίας που είναι έτοιμες για μάχη στελεχώνονται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 47-48%

Όλες οι ομάδες των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων προχωρούν με επιτυχία προς όλες τις κατευθύνσεις

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ρώσων μαχητικών είναι αφοσιωμένη στην επίτευξη των στόχων της Ρωσίας

Ο Πούτιν επαίνεσε την πρωτοβουλία παγκόσμιας διακυβέρνησης που πρότεινε ο Σι Τζινπίνγκ, χαρακτηρίζοντάς την επίκαιρη

Η ενότητα όλων των χωρών που συγκεντρώθηκαν στην Κίνα καταδεικνύει μια θετική στάση και αυτοπεποίθηση στην επίτευξη των στόχων, δήλωσε ο Πούτιν

Τα περιγράμματα ενός πολυπολικού κόσμου έχουν διαμορφωθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εμφανιστούν νέοι ηγεμόνες, όλες οι χώρες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα

Οι χώρες του SCO δεν σκέφτονται πώς να “υπερνικήσουν”, αλλά προσπαθούν να οργανώσουν τη δική τους δουλειά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Οι ανισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο πρέπει να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων: Η Ρωσία εργάζεται με επιτυχία σε αυτό με χώρες εταίρους

Τα γεγονότα στην Ουκρανία αποτελούν πρόσχημα για την επίλυση οικονομικών ζητημάτων σε σχέση με μια σειρά χωρών

Οι δασμοί των ΗΠΑ στη Βραζιλία δεν σχετίζονται με την Ουκρανία

Όλοι οι παγκόσμιοι ηγέτες με τους οποίους μίλησε στην Κίνα υποστήριξαν τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα

Λαβρόφ: Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει ως ρωσικές τις ουκρανικές επαρχίες τις οποίες θέλει να προσαρτήσει

Η Ρωσία επιθυμεί η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει ως μέρος του εδάφους της τις ουκρανικές επαρχίες που θέλει να προσαρτήσει, προκειμένου η ειρήνη στην Ουκρανία «να έχει διάρκεια», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζητεί από το Κίεβο να παραδώσει στη χώρα του τέσσερις επαρχίες, την προσάρτηση των οποίων έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο του 2022, επιπλέον της Κριμαίας την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, και να δεσμευθεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία και οι δυτικοί της σύμμαχοι θεωρούν τους όρους αυτούς απαράδεκτους. Από την πλευρά του το Κίεβο απαιτεί από τον ρωσικό στρατό να αποσυρθεί πλήρως από το ουκρανικό έδαφος.

«Προκειμένου η ειρήνη να έχει διάρκεια, οι νέες εδαφικές πραγματικότητες που έχουν προκύψει (…) θα πρέπει να αναγνωριστούν και να επισημοποιηθούν με βάση το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Ουκρανός ομόλογός του Αντρίι Σιμπίχα αμέσως αντέδρασε: «Μια νέα σειρά παλιών τελεσιγράφων. Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τους βίαιους στόχους της και δεν δείχνει την παραμικρή πρόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», έγραψε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό αποδεικνύει ότι, χωρίς άσκηση πίεσης και χρήση ισχύος, οι ορέξεις του επιτιθέμενου απλώς μεγαλώνουν. Έχει έρθει η ώρα να πληγεί η ρωσική πολεμική μηχανή με σοβαρές κυρώσεις», τόνισε.

Η Ρωσία εξακολουθεί να απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει το Ντονμπάς – τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ—το οποίο δεν ελέγχει πλήρως, αλλά στον νότο είναι διατεθειμένη να παγώσει η σύγκρουση κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών του μετώπου, διαβεβαίωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Τουρκία η οποία φιλοξένησε τρεις γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας φέτος.

Ο ρωσικός στρατός έχει υπό τον έλεγχό του περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους και η Μόσχα απαιτεί την προσάρτηση, εκτός από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ (στα ανατολικά), των νότιων επαρχιών Χερσώνα και Ζαπορίζια.

