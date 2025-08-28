Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς τόνισε πως είναι «προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση» στο άμεσο μέλλον μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα σε Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε αντίθεση με όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Πούτιν», είπε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχτηκε τον Μερτς για ένα δείπνο εργασίας στο Φρούριο Μπρεγκανσόν της νότιας Γαλλίας, όπου έκαναν μια δήλωση στους δημοσιογράφους, πριν ξεκινήσουν τις μεταξύ τους συνομιλίες.

Ο Μερτς είπε ότι θα συζητηθούν διμερή θέματα, όπως η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και διεθνή, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και η μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη.

