search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 21:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 21:20

Μερτς: «Είναι προφανές πως δεν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι»

28.08.2025 21:20
merts-new

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς τόνισε πως είναι «προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση» στο άμεσο μέλλον μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα σε Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε αντίθεση με όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Πούτιν», είπε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχτηκε τον Μερτς για ένα δείπνο εργασίας στο Φρούριο Μπρεγκανσόν της νότιας Γαλλίας, όπου έκαναν μια δήλωση στους δημοσιογράφους, πριν ξεκινήσουν τις μεταξύ τους συνομιλίες.

Ο Μερτς είπε ότι θα συζητηθούν διμερή θέματα, όπως η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και διεθνή, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και η μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης:

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν ήταν χαρούμενος με τα χτυπήματα στην Ουκρανία

Αισιόδοξος ο Ζελένσκι: Εκτιμά ότι το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι έτοιμο την επόμενη εβδομάδα

Ιταλία: Σάλος με πορνογραφικό σάιτ που δημοσίευσε αλλοιωμένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών της χώρας – Ανάμεσά τους και η Μελόνι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koutsoumpas-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο συλλαλητήριο της 6ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Κουτσούμπας – Το συνολικό πρόγραμμά του στη ΔΕΘ

Nina Kasimati
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίνα Κασιμάτη από Κοπεγχάγη: Η Ευρώπη σε ρόλο Επιμηθέα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

merts-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Είναι προφανές πως δεν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι»

vosnia-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Πάρτι» της Βοσνίας στην πρεμιέρα, συνέτριψε την Κύπρο με 91-64

mitsotakis-ypourguiko-456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Παρασκευή το υπουργικό συμβούλιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 21:36
koutsoumpas-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο συλλαλητήριο της 6ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Κουτσούμπας – Το συνολικό πρόγραμμά του στη ΔΕΘ

Nina Kasimati
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίνα Κασιμάτη από Κοπεγχάγη: Η Ευρώπη σε ρόλο Επιμηθέα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

merts-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Είναι προφανές πως δεν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι»

1 / 3