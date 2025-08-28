Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη την 22α Σεπτεμβρίου, όπου θα εκφωνήσει μια ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 23η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Καρολάιν Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν χαρούμενος με τα χτυπήματα στην Ουκρανία» σημείωσε η Αμερικανίδα αξιωματούχος, ανακοινώνοντας ότι αργότερα θα κάνει δήλωση για το ουκρανικό. Το ρωσικό νυχτερινό πλήγμα στο Κίεβο στοίχισε τη ζωή σε 19 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και παιδιά, ενώ οι τραυματίες είναι δεκάδες.

Ο πρόεδρος Τραμπ απέλυσε τη Σούζαν Μονάρεζ από διευθύντρια των CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) ξεκαθάρισε η Λέβιτ, προσθέτοντας ότι ο αντικαταστάτης θα ανακοινωθεί «σύντομα».

