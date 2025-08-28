Οι Ευρωπαίοι ξεκινούν τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά του Ιράν

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν την Πέμπτη μια διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ένα βήμα που είναι πιθανό να πυροδοτήσει εντάσεις δύο μήνες μετά τον βομβαρδισμό του Ιράν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε η E3 στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η τριάδα, γνωστή ως E3, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον λεγόμενο μηχανισμό snapback πριν χάσει στα μέσα Οκτωβρίου τη δυνατότητα να επαναφέρει τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, οι οποίες είχαν αρθεί βάσει της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις.

Έχουν πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών με το Ιράν από τότε που το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του στα μέσα Ιουνίου, με στόχο να συμφωνήσουν στην αναβολή του μηχανισμού, αλλά έκριναν ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη την Τρίτη δεν απέδωσαν επαρκώς απτές δεσμεύσεις από το Ιράν.

Η E3 έχει προχωρήσει τώρα, παραβλέποντας τις κατηγορίες ότι το Ιράν έχει παραβιάσει τη συμφωνία του 2015 που είχε ως στόχο να αποτρέψει την Τεχεράνη από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ήταν συμβαλλόμενα μέρη σε αυτή τη συμφωνία, αποσύρθηκαν υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το 2018 και πραγματοποίησαν αποτυχημένες έμμεσες διαπραγματεύσεις νωρίτερα φέτος με την Τεχεράνη.

Η E3, της οποίας οι υπουργοί ενημέρωσαν τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για την απόφασή τους την Τετάρτη, δήλωσε ότι ελπίζει ότι το Ιράν θα δεσμευτεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου για να παράσχει δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα που θα τους πείσουν να αναβάλουν συγκεκριμένες δράσεις.

«Η E3 έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο διπλωματικό εργαλείο για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτό περιλαμβάνει την απόφασή μας να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό snapback σήμερα μέσω αυτής της ειδοποίησης», ανέφεραν στην επιστολή.

«Η δέσμευση της E3 για μια διπλωματική λύση παραμένει ωστόσο σταθερή. Η E3 θα αξιοποιήσει πλήρως την περίοδο των 30 ημερών μετά την ειδοποίηση, προκειμένου να επιλύσει το ζήτημα που οδήγησε στην ειδοποίηση».

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει προηγουμένως για «σκληρή αντίδραση» εάν επανέλθουν οι κυρώσεις.

Η E3 είχε προσφερθεί να παρατείνει την snapback για έως και έξι μήνες, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή σοβαρών διαπραγματεύσεων, εάν το Ιράν επαναλάβει τις πλήρεις επιθεωρήσεις του ΟΗΕ – οι οποίες θα επιδιώξουν επίσης να εξηγήσουν το μεγάλο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, και ξεκινήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

