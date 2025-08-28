search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

28.08.2025 16:48

Επικοινωνία φον ντερ Λάιεν με Τραμπ-Ζελένσκι μετά την επίθεση στο Κίεβο – «Ο Πούτιν πρέπει να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

28.08.2025 16:48
Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο της μαζικής επίθεσης στο Κίεβο, η οποία έπληξε και τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μαζική επίθεση στο Κίεβο που έπληξε επίσης τα γραφεία της ΕΕ. Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, με σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε μια απροσπέλαστη αμυντική δύναμη. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Το αμυντικό μας εργαλείο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», τόνισε.

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση πολιτών για το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris – Με χημικά απάντησε η ΕΛΑΣ (Photos)

MEDIA

ΕΡΤ: Εγκαίνια σήμερα (28/8) στις μεταδόσεις του Ευρωμπασκετ 2025 από ΕΡΤ1 και ΕΡΤNews- Αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για ν/σ Λιβάνιου: «Φέρνετε έναν “πειθαρχικό μπαμπούλα” για να στήσετε κομματικούς μηχανισμούς και να κουκουλώνονται τα σκάνδαλα»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λατινοπούλου, το τρακάρισμα και η εθνικότητα του οδηγού που το προκάλεσε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκριματική μάχη κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ ενόψει ΔΕΘ για τον 13ο μισθό

ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

