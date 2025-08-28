Βρετανία και ΕΕ καλούν τους Ρώσους πρεσβευτές μετά τα πλήγματα στο Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τα φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Οι βομβαρδισμοί του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν χθες το βράδυ σκότωσαν αμάχους, κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου και της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι με ανάρτηση στο X.

Putin’s strikes last night killed civilians, destroyed homes and damaged buildings, including the British Council and EU Delegation in Kyiv.



We have summoned the Russian Ambassador. The killing and destruction must stop. — David Lammy (@DavidLammy) August 28, 2025

«Καλέσαμε τον Ρώσο πρεσβευτή. Οι σκοτωμοί και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ και η ΕΕ καλεί τον κορυφαίο διπλωμάτη της Ρωσίας στις Βρυξέλλες λόγω της επίθεσης κατά της αντιπροσωπείας της ΕΕ.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, ανακοίνωσε ότι μίλησε με διπλωμάτες της ΕΕ που εδρεύουν στο Κίεβο μετά την χθεσινοβραδινή ρωσική επίθεση που έπληξε την αντιπροσωπεία της ΕΕ, σημειώνει ο Guardian.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα «καλέσει τον Ρώσο πρέσβη στις Βρυξέλλες» για να διαμαρτυρηθεί για την επίθεση.

Η εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ, πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνω ότι θα καλέσουμε τον Ρώσο εντεταλμένο. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, οπότε θα μπορέσω να σας ενημερώσω μετά. Αλλά είναι γεγονός είναι ότι καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί στόχο δύο επιθέσεων. Αυτή είναι λοιπόν η απάντησή μας σε αυτό το ερώτημα», επεσήμανε.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια νυκτερινής επίθεσης. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ουκρανίας, ο βομβαρδισμός στο Κίεβο είχε δραματικά αποτελέσματα, καθώς μεταξύ των νεκρών είναι και παιδιά.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε ότι «η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται», αναφερόμενος στην πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. «Βλέπετε ότι οι επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές συνεχίζονται και συχνά οι υποδομές των πολιτών στη Ρωσία είναι στόχος του καθεστώτος του Κιέβου», είπε, θέλοντας να δικαιολογήσει την αιματοχυσία στο Κίεβο.

Και πρόσθεσε: «Ταυτόχρονα, η Ρωσία θα διατηρήσει το ενδιαφέρον της για την συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχουμε θέσει μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων». Όσον αφορά, δε, στην προοπτική μιας εκεχειρίας, δήλωσε ότι κάθε πρόταση που θα μπορούσε να συμβάλει στην ειρήνη πρέπει να συζητηθεί «με διακριτικότητα». «Δεν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες σε αυτό το θέμα», ανέφερε.

