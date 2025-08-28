Ουκρανία: «Ενδιαφερόμαστε για διαπραγματεύσεις», λέει η Μόσχα, μετά την πολύνεκρή επίθεση στο Κίεβο (Videos)

«Να σε κάψω, Γιάννη, να σε αλείψω μέλι»: αυτή την τακτική φαίνεται ότι υιοθετεί η Ρωσία, η οποία επιτέθηκε νωρίτερα σήμερα στο Κίεβο, προκαλώντας 15 θανάτους και δεκάδες τραυματισμούς.

🇷🇺🔥🇺🇦



Kiev is on fire after a massive combined strike



There are massive fires in the city as a result of missile hits, "Geraniums" and the work of the Ukrainian Armed Forces air defense.



‼️🇷🇺💥



New footage of the aftermath of the strike on enemy targets in Kyiv and the… pic.twitter.com/IVIbV95wgz August 28, 2025

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια νυκτερινής επίθεσης. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ουκρανίας, ο βομβαρδισμός στο Κίεβο είχε δραματικά αποτελέσματα, καθώς μεταξύ των νεκρών είναι και παιδιά.

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε ότι «η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται», αναφερόμενος στην πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. «Βλέπετε ότι οι επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές συνεχίζονται και συχνά οι υποδομές των πολιτών στη Ρωσία είναι στόχος του καθεστώτος του Κιέβου», είπε, θέλοντας να δικαιολογήσει την αιματοχυσία στο Κίεβο.

Και πρόσθεσε: «Ταυτόχρονα, η Ρωσία θα διατηρήσει το ενδιαφέρον της για την συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχουμε θέσει μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων». Όσον αφορά, δε, στην προοπτική μιας εκεχειρίας, δήλωσε ότι κάθε πρόταση που θα μπορούσε να συμβάλει στην ειρήνη πρέπει να συζητηθεί «με διακριτικότητα». «Δεν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες σε αυτό το θέμα», ανέφερε.

«Επαναλαμβάνω ξανά – οτιδήποτε μπορεί να συζητηθεί στο πλαίσιο της αναζήτησης τρόπων για να κινηθούμε προς μια λύση πρέπει να συζητηθεί με διακριτικότητα» είπε ο Πεσκόφ, την ώρα που Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν τη νέα επίθεση. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση». «Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει» έγραψε στο Χ.

My thoughts are with all those affected by the senseless Russian strikes on Kyiv which have damaged the British Council building.



Putin is killing children and civilians, and sabotaging hopes of peace.



This bloodshed must end. August 28, 2025

Ο Στάρμερ συμπλήρωσε ότι «οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου». Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σχολίασε ότι «εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μία νύχτα στην Ουκρανία: αυτή είναι η άποψη της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα. Πλήρης υποστήριξη στον ουκρανικό λαό, βαθιά συμπόνια για όλες τις οικογένειες που πενθούν».

629 missiles and drones in a single night over Ukraine: this is Russia’s idea of peace. Terror and barbarism.



More than a dozen dead, including children.



Residential areas and civilian infrastructures deliberately targeted. The offices of the European Union Delegation… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2025

Διαβάστε επίσης

Μονή Σινά: Βαριές κατηγορίες των «στασιαστών» μοναχών κατά του αρχιεπισκόπου Δαμιανού – Για «φατρία» μιλά ο εκπρόσωπος της Μονής (PDF)

Σουηδία και Ολλανδία ζητούν κυρώσεις κατά Ισραήλ και Χαμάς – Πρόταση «βόμβα» για αναστολή εμπορικής συμφωνίας με Τελ Αβίβ

Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα εις βάρος του προέδρου του CHP Οζγκιούρ Οζέλ