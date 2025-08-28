search
28.08.2025 12:24

Μεγάλη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με 14 θύματα: Χτύπησε και γραφεία της ΕΕ – «Εσκεμμένο χτύπημα» λέει ο Αντόνιο Κόστα

28.08.2025 12:24
ktirio-kievo-vomvardismos-eu

Η Ρωσία κατά τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο, σκότωσε τουλάχιστον 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ενώ προκάλεσε ζημιές σε πολλά κτίρια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους.

Ενα από αυτά τα κτίρια ήταν και της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ στην Ουκρανία, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Εικόνα από το ρωσικό χτύπημα ανάρτησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα οι ζημιές στο κτίριο προήλθαν από το ωστικό κύμα των βομβαρδισμών.

Οπως φαίνεται στη φωτογραφία, στα γραφεία των διπλωματών της ΕΕ, έχει καταρρεύσει η οροφή, ενώ έσπασαν και τζάμια.Κανείς δεν τραυματίστηκε ωστόσο.

Η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος,  σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι. Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση».

