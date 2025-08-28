Μεγάλη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με 14 θύματα: Χτύπησε και γραφεία της ΕΕ – «Εσκεμμένο χτύπημα» λέει ο Αντόνιο Κόστα

Η Ρωσία κατά τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο, σκότωσε τουλάχιστον 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ενώ προκάλεσε ζημιές σε πολλά κτίρια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους.

Ενα από αυτά τα κτίρια ήταν και της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ στην Ουκρανία, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Εικόνα από το ρωσικό χτύπημα ανάρτησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση.

Kiev, Ukrainian air defense missiles attacked residential buildings today. People died, including small children among the dead.

– geran231 pic.twitter.com/ofHwkZrl3E — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 28, 2025

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», πρόσθεσε.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.



My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.



The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo August 28, 2025

Σύμφωνα με την πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα οι ζημιές στο κτίριο προήλθαν από το ωστικό κύμα των βομβαρδισμών.

Οπως φαίνεται στη φωτογραφία, στα γραφεία των διπλωματών της ΕΕ, έχει καταρρεύσει η οροφή, ενώ έσπασαν και τζάμια.Κανείς δεν τραυματίστηκε ωστόσο.

Η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος, σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι. Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση».

