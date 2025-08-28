search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 14:44
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 13:50

Σουηδία και Ολλανδία ζητούν κυρώσεις κατά Ισραήλ και Χαμάς – Πρόταση «βόμβα» για αναστολή εμπορικής συμφωνίας με Τελ Αβίβ

28.08.2025 13:50
gaza_offensive_new

Οι κυβερνήσεις της Σουηδίας και της Ολλανδίας κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ και της Χαμάς, σε επιστολή που απευθύνουν προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου σήμερα.

Η Ολλανδία και η Σουηδία καλούν την Επιτροπή και τις χώρες μέλη να υιοθετήσουν νέες κυρώσεις με στόχο την πολιτική διοίκηση της Χαμάς, «τους εξτρεμιστές Ισραηλινούς υπουργούς που ενθαρρύνουν τις παράνομες δράσεις εποικισμού και αντιτίθενται ενεργά σε μια λύση δύο κρατών που θα προκύψει έπειτα από διαπραγματεύσεις», και άλλες κατά των «βίαιων εποίκων», στην επιστολή αυτή που φέρει ημερομηνία 27 Αυγούστου και υπογράφεται από τους υπουργούς Εξωτερικών της Σουηδίας και της Ολλανδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ και Ρούμπεν Μπρέκελμανς.

Ο προκάτοχος του τελευταίου, ο Κάσπαρ Βέλντκαμπ, υπέβαλε την παραίτησή του στις 22 Αυγούστου, καθώς δεν κατάφερε να πείσει τους άλλους Ολλανδούς υπουργούς σχετικά με τη λήψη επιπλέον μέτρων κατά του Ισραήλ.

Το κεντροδεξιό κόμμα NSC, στο οποίο ανήκει, αποσύρθηκε στη συνέχεια από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Προτείνουν αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ στο εμπόριο

Στην επιστολή τους, που απευθύνεται προς την Κάγια Κάλας, η Στοκχόλμη και η Χάγη επισημαίνουν ένα άλλο σημείο κλειδί: την αναστολή του εμπορικού τμήματος της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ -μια συμφωνία ελεύθερων ανταλλαγών σε πολλούς τομείς, κυρίως τον βιομηχανικό και τον αγροτικό- αίτημα που είχε ήδη διατυπώσει η Στοκχόλμη στα τέλη Ιουλίου.

Η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ είχε ταχθεί ήδη, στα μέσα Μαΐου, υπέρ στοχευμένων ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος Ισραηλινών υπουργών που υποστηρίζουν την πολιτική εποικισμού.

Είναι ένα «ισχυρό εργαλείο και ένα πολύ σαφές πολιτικό μήνυμα», δήλωσε στη δημόσια σουηδική ραδιοφωνία SR.

«Θα είχε συνέπειες στη δυνατότητά τους να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ χωρών αλλά και να ταξιδεύουν (…) Θα δημιουργούσε δυσκολίες για τα άτομα αυτά που ωθούν στη δημιουργία παράνομων οικισμών», διευκρίνισε η Μ. Στένεργκαρντ.

Τα θέματα αυτά αναμένεται να συζητηθούν κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ μεθαύριο Σάββατο στην Κοπεγχάγη.

spitia-fotia-troizinia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία – Καίει κοντά σε σπίτια, επιχειρούν έξι εναέρια

venice_biennale
ADVERTORIAL

Η Nova και φέτος στο 82οΦεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα – υπερθέαμα για την Biennale και την εμβληματική Kim Novak καθώς και ανταποκρίσεις από την Πόλυ Λυκούργου

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ένταση μεταξύ Μαρινάκη και δημοσιογράφου στο Press Room για την Αίγινα

PRINCEHARRY_new
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Λονδίνο για τα βραβεία WellChild – Η ιδιαιτέρως συμβολική ημερομηνία

sina-aigyptos-234
ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Βαριές κατηγορίες των «στασιαστών» μοναχών κατά του αρχιεπισκόπου Δαμιανού – Για «φατρία» μιλά ο εκπρόσωπος της Μονής (PDF)

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

