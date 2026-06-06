Πολάκης: «Όχι» στην απονέκρωση του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνουν ατομικές συμφωνίες με Αμαλίας

Το μήνυμα ότι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις συνεργασίες πρέπει να είναι συντεταγμένη, έστειλε ο Παύλος Πολάκης κατά την ομιλία του στην κεντρική Επιτροπή ζητώντας ουσιαστικά να μην ψηφιστεί μια εισήγηση που θα οδηγήσει σε απονέκρωση του ΣΥΡΙΖΑ, διευκολύνοντας τις ατομικές συμφωνίες στελεχών.

«Όχι σήμερα είμαι εδώ, ψηφίζω να απονεκρωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αύριο πάω και χτυπάω το κουδούνι της Αμαλίας, μην το δούμε αυτό» είπε και πρόσθεσε, «μην το δούμε αυτό, και σε λίγο δεν έχει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτική ομάδα ή μείνουν 5 για ξεκάρφωμα».

Ειδικότερα, ο Παύλος Πολάκης, στηρίζοντας την τροπολογία που συνυπογράφει με τον Νίκο Παππά κα τη Ρένα Δούρου, ανέφερε ότι αυτή μιλάει για συντεταγμένη πορεία. Παραπέμποντας στην ανάγκη προγραμματικών συμφωνιών ανακάλεσε τα 10 + 1 σημεία που είχε καταθέσει πέρυσι την Άνοιξη ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Πού είναι οι 10+1 προτάσεις, θα τις απευθύνουμε στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ή το κατάπιαμε αυτό, το χάσαμε αυτό; Δεν το λέμε πια; Ό,τι προαιρείστε είναι; Ό,τι αποφασίσουν είναι; Όχι» σημείωσε.

Αφού σημείωσε ότι το κόμμα μπορεί να σταθεί στα πόδια του με τις επεξεργασίες του που στηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας διερωτήθηκε: «Δεν το κατάλαβα, εμείς δεν είμαστε με τις ανάγκες της κοινωνίας; Ποιος είναι; Ένα κόμμα που δεν ξέρουμε ακόμα ποιο είναι το πρόγραμμά του και λέμε “πάρε με Αγά μου να αγιάσουμε”»;

«Συντεταγμένα, όχι ατομικά»

Γι’ αυτό λοιπόν εγώ είπε πως πρέπει να υπάρξει συγκρότηση και λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου που θα αναλάβει την υλοποίηση του οδικού χάρτη, αλλά κι ένα στρογγυλό τραπέζι που «θα καλέσουμε συντεταγμένα και όχι ατομικά».

«Όχι σήμερα είμαι εδώ, ψηφίζω να απονεκρωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αύριο πάω και χτυπάω το κουδούνι της Αμαλίας, μην το δούμε αυτό. Μην το δούμε αυτό και σε λίγο δεν έχει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτική ομάδα ή μείνουν 5 για ξεκάρφωμα».

Επισήμανε πως δεν πρέπει το κόμμα να μπει σε «χειμερία νάρκη», αλλά να μιλάει συντεταγμένα καλώντας όλες τις δυνάμεις «και αυτούς που έμειναν στη Νέα Αριστερά και τον Κοτζιά». Μάλιστα ανεβάζοντας τους τόνους στο σημειο αυτό είπε «δεν κατάλαβα μας μυρίζει ο Κοτζιάς, ο αρχιτέκτονας της μεγαλύτερης διπλωματικής επιτυχίας της χώρας μας από το 40 και δώθε;».

«Έχουμε διατυπώσει τη βάση συζήτησης τα 10+1 σημεία» είπε καταλήγοντας. «Και καλούμε και τον Τσίπρα να πάρει θέση σ’ αυτά. Και να δούμε αν θα προχωρήσουμε συντεταγμένα. Όχι με ατομικές πορείες, όχι με το διαλυθείτε, κατεβάστε τα κι ελάτε. όχι. Αξιοπρέπεια».

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