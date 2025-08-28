Ιταλία: Σάλος με πορνογραφικό σάιτ που δημοσίευσε αλλοιωμένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών της χώρας – Ανάμεσά τους και η Μελόνι

Μια πορνογραφική ιστοσελίδα που ανάρτησε αλλοιωμένες φωτογραφίες πολλών γνωστών Ιταλίδων, μεταξύ των οποίων και της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και της αρχηγού της αντιπολίτευσης Έλι Σλέιν, έχει προκαλέσει κύμα οργής στην Ιταλία.

Οι φωτογραφίες, συνοδευόμενες από χυδαία και σεξιστικά σχόλια, είχαν συλλεχθεί από προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από δημόσιες πηγές, πριν αλλοιωθούν και δημοσιευθούν στην ιταλική πλατφόρμα Phica, η οποία έχει περισσότερους από 700.000 συνδρομητές.

Εικόνες γυναικών πολιτικών από όλο το πολιτικό φάσμα είχαν τραβηχτεί σε συγκεντρώσεις, τηλεοπτικές συνεντεύξεις ή διακοπές με μαγιό. Στη συνέχεια, τροποποιήθηκαν ώστε να εστιάζουν σε μέρη του σώματος ή να υποδηλώνουν σεξουαλικές στάσεις και αναρτήθηκαν στη «VIP ενότητα» του ιστότοπου, αναφέρει ο Guardian.

Το σκάνδαλο, που αναζωπύρωσε τη συζήτηση στην Ιταλία για τη συνεχιζόμενη μισογυνία και την έμφυλη βία, ξέσπασε μία εβδομάδα μετά το κλείσιμο από τη Meta ενός ιταλικού λογαριασμού στο Facebook, με όνομα Mia Moglie («Η γυναίκα μου»), όπου άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους ή άλλων γυναικών.

Η Phica, που είναι λογοπαίγνιο από μια ιταλική αργκό λέξη για τον κόλπο, ιδρύθηκε το 2005 και φαινόταν να λειτουργεί ανεμπόδιστα μέχρι που αρκετοί πολιτικοί του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD) κατέθεσαν επίσημη μήνυση. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν πλέον την υπόθεση.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η Μελόνι, της οποίας στοχοποιήθηκε και η αδελφή της, Αριάννα, δεν προέβη σε σχόλια όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους.

Άλλες γνωστές γυναίκες που στοχοποιήθηκαν ήταν η ηθοποιός και σκηνοθέτις της επιτυχημένης ταινίας για την ενδοοικογενειακή βία «C’è Ancora Domani», Πάολα Κορτελέσι, καθώς και η influencer Κιάρα Φεράνι.

Η πολιτικός του PD, Βαλέρια Καμπάνια, ήταν από τις πρώτες που κατέθεσαν επίσημη καταγγελία, παρακινώντας και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν, με τα ιταλικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για το «ιταλικό #MeToo». Διαδικτυακό ψήφισμα που ζητά το κλείσιμο του ιστότοπου έχει συγκεντρώσει πάνω από 150.000 υπογραφές.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Καμπάνια έγραψε ότι ένιωσε «αηδία, θυμό και απογοήτευση» και ότι «δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλή», όταν ανακάλυψε ότι φωτογραφίες της είχαν δημοσιευθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Όχι μόνο φωτογραφίες με μαγιό, αλλά στιγμές από τη δημόσια και ιδιωτική μου ζωή», έγραψε. «Κάτω από αυτές υπήρχαν σεξιστικά, χυδαία και βίαια σχόλια. Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλή, γιατί αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά όλες μας. Αφορά το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθερες, σεβαστές και να ζούμε χωρίς φόβο».

Άλλες πολιτικοί του PD, όπως οι Αλέσια Μοράνι, Αλεσάντρα Μορέτι και Λία Κουαρταπέλε, κατέθεσαν επίσης καταγγελίες.

Η Μοράνι έγραψε στο Instagram ότι τα σχόλια κάτω από τις δικές της φωτογραφίες ήταν «απαράδεκτα και αισχρά» και «προσβάλλουν την αξιοπρέπειά της ως γυναίκα». Προσέθεσε: «Δυστυχώς, δεν είμαι η μόνη. Πρέπει να καταγγείλουμε αυτές τις ομάδες ανδρών που δρουν οργανωμένα και παραμένουν ατιμώρητες παρά τις πολλές καταγγελίες. Αυτοί οι ιστότοποι πρέπει να κλείσουν και να απαγορευτούν. Φτάνει πια!».

Η Κουαρταπέλε δήλωσε: «Όπως πολλές άλλες γυναίκες, υπήρξα θύμα διαδικτυακής κακοποίησης μέσω της μη εξουσιοδοτημένης ανάρτησης φωτογραφιών μου σε πορνογραφικό φόρουμ. Αποφάσισα να αντιδράσω καταθέτοντας μήνυση. Όχι μόνο για εμένα, αλλά κυρίως για όλες τις άλλες γυναίκες που υπήρξαν θύματα αυτής της βίας».

Στο στόχαστρο του ιστότοπου βρέθηκαν και πολιτικοί από τη δεξιά, όπως η Αλεσάντρα Μουσολίνι, εγγονή του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι και μέλος της ακροδεξιάς Λέγκας, καθώς και η Ντανιέλα Σαντανκέ, υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας.

Η Μαίρη Γκαλάτι από το Παλέρμο, που ξεκίνησε το ψήφισμα στο Change.org, είχε ήδη κάνει δύο επίσημες καταγγελίες για τον ιστότοπο όταν έμαθε ότι φωτογραφία της είχε δημοσιευθεί εκεί το 2023, αλλά το ζήτημα πέρασε απαρατήρητο μέχρι να μιλήσουν δημόσια οι πολιτικοί.

Το ψήφισμα επικαλείται έρευνα του Πανεπιστημίου του Μιλάνου το 2019, σύμφωνα με την οποία το 20% των Ιταλίδων είχε πέσει θύμα μη συναινετικής διαρροής προσωπικών φωτογραφιών.

Τον Ιούλιο, η ιταλική Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο που, για πρώτη φορά, εισάγει νομικό ορισμό για τη γυναικοκτονία στο ποινικό δίκαιο, επιβάλλοντας ισόβια κάθειρξη, ενώ παράλληλα αυξάνει τις ποινές για εγκλήματα όπως η καταδίωξη, η σεξουαλική βία και η «εκδικητική πορνογραφία».

Αντιδρώντας στο σκάνδαλο της Phica, ο πρόεδρος της Γερουσίας, Ιγνάτσιο Λα Ρούσα, καταδίκασε τον «διαδικτυακό σεξισμό που στοχοποιεί πολυάριθμες γυναίκες». Δήλωσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, που προκαλεί βαθύτατη αγανάκτηση, και για το οποίο ελπίζω οι αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν σύντομα τους υπεύθυνους».

Διαβάστε επίσης:

Η Νότια Κορέα απαγορεύει τα κινητά στις σχολικές αίθουσες από το 2026

Μπαϊρού: «Δεν είναι λιτότητα η συμπίεση του προϋπολογισμού» – Η «κρίσιμη στιγμή» και το φόβητρο της Ελλάδας

Οι Ευρωπαίοι ξεκινούν τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά του Ιράν