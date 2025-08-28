Μπαϊρού: «Δεν είναι λιτότητα η συμπίεση του προϋπολογισμού» – Η «κρίσιμη στιγμή» και το φόβητρο της Ελλάδας

Οι περικοπές των δημοσίων δαπανών δεν είναι λιτότητα, υποστήριξε ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού την Πέμπτη στην τελευταία του προσπάθεια να σώσει την κυβέρνηση μειοψηφίας του από την κατάρρευση.

«Δεν πρόκειται για λιτότητα, είναι μια επιβράδυνση των πρόσθετων [δημόσιων] δαπανών, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανακάμψει», δήλωσε σε συνέδριο που διοργάνωσε η μεγαλύτερη ένωση εργοδοτών της Γαλλίας, η MEDEF.

Η ομιλία του Μπαϊρού ήταν η τελευταία πράξη στην εκστρατεία δημοσίων σχέσεων που έκανε για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι σχεδιάζουν να ρίξουν την κυβέρνησή του λόγω μιας αντιδημοφιλούς συμπίεσης του προϋπολογισμού ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάνουν ένα μεγάλο λάθος.

«Ζούμε σε μια κρίσιμη στιγμή στην εθνική μας ιστορία», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Η κληρονομιά μας, τα τοπία που έχουμε κληρονομήσει και ο πολιτιστικός πλούτος της χώρας μας απειλούνται. Κάθε επιχείρηση και κάθε οικογένεια απειλείται από την πτώση των δημόσιων οικονομικών μας».

Ο Μπαϊρού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου από το κοινοβούλιο για να προχωρήσει με τον περιορισμένο προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος. Οι μειωμένες δαπάνες έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού και να καθησυχάσουν τους Γάλλους πιστωτές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους οίκους αξιολόγησης που ανησυχούν για τα μη βιώσιμα επίπεδα δημόσιων δαπανών της χώρας.

Ωστόσο, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν ήδη ταχθεί κατά της κυβέρνησης και έχουν δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσουν την διαδικασία για να την ρίξουν.

Τις επόμενες ημέρες, ο πρωθυπουργός επιχείρησε για να πείσει άμεσα τους ψηφοφόρους για την ανάγκη εξισορρόπησης των λογαριασμών της Γαλλίας και να πει ότι είναι ανοιχτός στη διαπραγμάτευση – εφόσον οι πολιτικοί του αντίπαλοι συμφωνήσουν για την ανάγκη δραστικής δράσης.

«Αυτές οι προτάσεις [για τη μείωση των δημόσιων δαπανών] είναι όλες ανοιχτές προς συζήτηση και μπορούν να τροποποιηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπονομεύουν το αποτέλεσμα της απαραίτητης προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί», δήλωσε ο Μπαϊρού.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μπαϊρού απάντησε στους επικριτές του, λέγοντας ότι «τα έχουν όλα λάθος» και στην πραγματικότητα εργάζονται ενάντια στην εξασφάλιση μιας ευημερούσας οικονομίας για την επόμενη γενιά.

«Αποδεχόμαστε ότι [οι νέοι] υποδουλώνονται επειδή ξοδεύουν δεκαετίες αποπληρώνοντας δάνεια που είχαν συναφθεί τόσο ελαφρά τη καρδία από τις προηγούμενες γενιές», είπε.

Ο πρωθυπουργός και οι σύμμαχοί του έχουν προειδοποιήσει ότι χωρίς διόρθωση πορείας, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια κρίση χρέους στο επίπεδο αυτής που συγκλόνισε την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 2010.

«Απλώς δείτε το παράδειγμα όλων των χωρών γύρω μας – Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, για να μην αναφέρουμε την Ελλάδα – οι οποίες έπρεπε να κάνουν πρωτοφανείς θυσίες για να επαναφέρουν τα δημόσια οικονομικά τους σε τροχιά», είπε.

Η αντιπολίτευση και οι διακοπές

Σφοδρές αντιδράσεις από σχεδόν όλα τα κόμματα προκάλεσε η δήλωση του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι δεν προχώρησε σε συνομιλίες με την αντιπολίτευση τον Αύγουστο, ώστε να αποφευχθεί η πολιτική κρίση, επειδή όλοι, εκτός από τον ίδιο, έκαναν διακοπές.

Ο κεντρώος πρωθυπουργός, που είναι πολύ πιθανόν να ηττηθεί σε αυτήν την ψηφοφορία και να χάσει τη θέση του επειδή η αντιπολίτευση θα τον καταψηφίσει, είπε ότι θα συναντηθεί με τους ηγέτες των κομμάτων την επόμενη εβδομάδα, με σκοπό να τους αλλάξει γνώμη ώστε να τον στηρίξουν.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι TF1 γιατί δεν προσκάλεσε νωρίτερα τους ηγέτες της αντιπολίτευσης για συνομιλίες, ο Μπαϊρού απάντησε: «Επειδή έκαναν διακοπές».

«Τον Αύγουστο, ήταν όλοι σε διακοπές», πρόσθεσε.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις.

«Δεν μου αρέσουν τα ψέματα» έγραψε στην πλατφόρμα Χ η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα της έστειλε στον Μπαϊρού προτάσεις για την οικονομική πολιτική αυτό το καλοκαίρι.

Μιλώντας στο κανάλι LCI, η ηγέτιδα των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ είπε ότι «σοκαρίστηκε» από τα σχόλια του Μπαϊρού. Την περασμένη εβδομάδα το κόμμα της οργάνωσε το πολυήμερο, ετήσιο συνέδριό τους και «δεν έκανε διακοπές».

Ο Μπαϊρού ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις σήμερα αλλά επέμεινε στην άποψή του. «Πώς είναι κριτική αυτό; (σ.σ. η δική του δήλωση για τα άλλα κόμματα). Όλοι οι Γάλλοι ξέρουν ότι είναι φυσιολογικό και έτσι λειτουργούν τα πράγματα», είπε στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις καλοκαιρινές διακοπές.

Σχολιάζοντας την επικείμενη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, ο Μανουέλ Μπομπάρ, του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι και ο ίδιος ο Μπαϊρού σύντομα θα κάνει διακοπές.

