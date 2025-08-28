Η Εθνοσυνέλευση της Νότιας Κορέας ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και «έξυπνων» συσκευών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στα σχολεία, ενώ το μέτρο θα έχει ισχύ από τον Μάρτιο του 2026.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση καθιστά τη Νότια Κορέα τη νεότερη χώρα που περιορίζει τη χρήση smartphones και κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους. Πρόσφατα, και η Αυστραλία επέκτεινε την απαγόρευση των social media για εφήβους.

Η απόφαση πέρασε με ευρεία πλειοψηφία, με 115 ψήφους υπέρ σε σύνολο 163 παρόντων βουλευτών. Στόχος, σύμφωνα με τους εισηγητές, είναι η αντιμετώπιση του εθισμού στα κινητά τηλέφωνα, καθώς η επιστημονική έρευνα αναδεικνύει όλο και περισσότερο τις βλαβερές συνέπειες στη σχολική επίδοση και στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων.

Πολλά σχολεία στη Νότια Κορέα έχουν ήδη εφαρμόσει περιορισμούς στη χρήση κινητών. Ωστόσο, η ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο θεωρείται πιο αυστηρή. Παρόμοια μέτρα έχουν υιοθετηθεί στη Φινλανδία και στη Γαλλία (κυρίως σε σχολεία μικρότερων ηλικιών), αλλά και στην Ιταλία, την Ολλανδία και την Κίνα, όπου οι περιορισμοί ισχύουν σε όλες τις βαθμίδες.

