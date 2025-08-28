Ρινγκ η Γερουσία του Μεξικού – Πολιτικοί πιάστηκαν στα χέρια (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια συνεδρίαση της ολομέλειας στη Γερουσία του Μεξικού βυθίστηκε στο χάος την Τετάρτη αφού η πολιτική διαμάχη μετατράπησε σε φυσική αντιπαράθεση.
Ο Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ηγέτης του θεσμικού επαναστατικού κόμματος (PRI), και ο πρόεδρος της Γερουσίας Gerardo Fernández Noroña του κόμματος Morena που κατέληξαν να πιάνονται στα χέρια πριν οι συνάδελφοί τους επιχειρήσουν να τους σταματήσουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ο Moreno διαμαρτυρήθηκε επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος, αφού ο εθνικός ύμνος έκλεισε τη συνεδρίαση.
Το περιστατικό συνέβη με αφορμή μια σαρωτική δικαστική μεταρρύθμιση, με 881 εκλεγμένους δικαστές να αναλάβουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε επίσης:
Η Νότια Κορέα απαγορεύει τα κινητά στις σχολικές αίθουσες από το 2026
Μπαϊρού: «Δεν είναι λιτότητα η συμπίεση του προϋπολογισμού» – Η «κρίσιμη στιγμή» και το φόβητρο της Ελλάδας
Οι Ευρωπαίοι ξεκινούν τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά του Ιράν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.