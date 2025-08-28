search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 21:45
ΚΟΣΜΟΣ

28.08.2025 20:00

Ρινγκ η Γερουσία του Μεξικού – Πολιτικοί πιάστηκαν στα χέρια (Video)

28.08.2025 20:00
Μια συνεδρίαση της ολομέλειας στη Γερουσία του Μεξικού βυθίστηκε στο χάος την Τετάρτη αφού η πολιτική διαμάχη μετατράπησε σε φυσική αντιπαράθεση.

Ο Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ηγέτης του θεσμικού επαναστατικού κόμματος (PRI), και ο πρόεδρος της Γερουσίας Gerardo Fernández Noroña του κόμματος Morena που κατέληξαν να πιάνονται στα χέρια πριν οι συνάδελφοί τους επιχειρήσουν να τους σταματήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ο Moreno διαμαρτυρήθηκε επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος, αφού ο εθνικός ύμνος έκλεισε τη συνεδρίαση.

Το περιστατικό συνέβη με αφορμή μια σαρωτική δικαστική μεταρρύθμιση, με 881 εκλεγμένους δικαστές να αναλάβουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου.

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

