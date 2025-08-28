Ρινγκ η Γερουσία του Μεξικού – Πολιτικοί πιάστηκαν στα χέρια (Video)

Μια συνεδρίαση της ολομέλειας στη Γερουσία του Μεξικού βυθίστηκε στο χάος την Τετάρτη αφού η πολιτική διαμάχη μετατράπησε σε φυσική αντιπαράθεση.

Ο Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ηγέτης του θεσμικού επαναστατικού κόμματος (PRI), και ο πρόεδρος της Γερουσίας Gerardo Fernández Noroña του κόμματος Morena που κατέληξαν να πιάνονται στα χέρια πριν οι συνάδελφοί τους επιχειρήσουν να τους σταματήσουν.

Mexico's senate erupted into violence with punches, pushing and shouting after an opposition party leader grabbed the chamber's president as the session was wrapping up https://t.co/9MLUQjnfwP pic.twitter.com/FMEIZbwR7a — Reuters (@Reuters) August 28, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ο Moreno διαμαρτυρήθηκε επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος, αφού ο εθνικός ύμνος έκλεισε τη συνεδρίαση.

Tempers flared in Mexico's Senate Wednesday when PRI leader Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas and Senate President Gerardo Fernández Noroña of the Morena party shoved each other during a disagreement.



The clash began after Moreno said he wasn’t given the floor. pic.twitter.com/JXsOYqhgxo — The Associated Press (@AP) August 28, 2025

Το περιστατικό συνέβη με αφορμή μια σαρωτική δικαστική μεταρρύθμιση, με 881 εκλεγμένους δικαστές να αναλάβουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου.

