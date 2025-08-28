Αισιόδοξος ο Ζελένσκι: Εκτιμά ότι το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι έτοιμο την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι αναμένει ότι το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα καθορισθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τις συνομιλίες με τους συμμάχους του για να διασφαλίσει έναν ισχυρό μηχανισμό υποστήριξης για να αποτραπεί περαιτέρω η ρωσική επιθετικότητα.

Ο Ζελέσνκι ανακοίνωσε ότι σήμερα ότι συζήτησε «εκτενώς» το ζήτημα αυτό με τον Τούρκο ομόλογο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί του μετά τη μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά την οποία σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι.

«Οι σύμβουλοι επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας εργάζονται τώρα πάνω σε κάθε συγκεκριμένο στοιχείο και ολόκληρο το πλαίσιο θα είναι έτοιμο εγγράφως την επόμενη εβδομάδα» δήλωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Μια τουρκική επιχείρηση επλήγη από τη νυχτερινή επιδρομή, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στις συνομιλίες «για να διερευνηθεί» η πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στην διασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ επισκέφθηκε σήμερα την Τουρκία για να ζητήσει το θέμα, όπως και τη διμερή αμυντική συνεργασία, δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω ανάρτησης του στο Facebook.

Η Τουρκία χαιρέτισε τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και δήλωσε ότι θα συμβάλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

Έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες επί τόπου, εάν καθοριστεί μια συγκεκριμένη μέθοδος και πλαίσιο, αλλά δεν έχει δεσμευτεί ανοιχτά για τίποτα.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Σάλος με πορνογραφικό σάιτ που δημοσίευσε αλλοιωμένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών της χώρας – Ανάμεσά τους και η Μελόνι

Ρινγκ η Γερουσία του Μεξικού – Πολιτικοί πιάστηκαν στα χέρια (Video)

Οι Ευρωπαίοι ξεκινούν τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά του Ιράν