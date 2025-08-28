search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 21:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 20:15

Αισιόδοξος ο Ζελένσκι: Εκτιμά ότι το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι έτοιμο την επόμενη εβδομάδα

28.08.2025 20:15
zelensky-whitehouse

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι αναμένει ότι το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα καθορισθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τις συνομιλίες με τους συμμάχους του για να διασφαλίσει έναν ισχυρό μηχανισμό υποστήριξης για να αποτραπεί περαιτέρω η ρωσική επιθετικότητα.

Ο Ζελέσνκι ανακοίνωσε ότι σήμερα ότι συζήτησε «εκτενώς» το ζήτημα αυτό με τον Τούρκο ομόλογο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί του μετά τη μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά την οποία σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι.

«Οι σύμβουλοι επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας εργάζονται τώρα πάνω σε κάθε συγκεκριμένο στοιχείο και ολόκληρο το πλαίσιο θα είναι έτοιμο εγγράφως την επόμενη εβδομάδα» δήλωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Μια τουρκική επιχείρηση επλήγη από τη νυχτερινή επιδρομή, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στις συνομιλίες «για να διερευνηθεί» η πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στην διασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ επισκέφθηκε σήμερα την Τουρκία για να ζητήσει το θέμα, όπως και τη διμερή αμυντική συνεργασία, δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω ανάρτησης του στο Facebook.

Η Τουρκία χαιρέτισε τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και δήλωσε ότι θα συμβάλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

Έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες επί τόπου, εάν καθοριστεί μια συγκεκριμένη μέθοδος και πλαίσιο, αλλά δεν έχει δεσμευτεί ανοιχτά για τίποτα.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Σάλος με πορνογραφικό σάιτ που δημοσίευσε αλλοιωμένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών της χώρας – Ανάμεσά τους και η Μελόνι

Ρινγκ η Γερουσία του Μεξικού – Πολιτικοί πιάστηκαν στα χέρια (Video)

Οι Ευρωπαίοι ξεκινούν τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά του Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση σε καρκινοπαθή για τα 500 ευρώ της σύνταξής του

koutsoumpas-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο συλλαλητήριο της 6ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Κουτσούμπας – Το συνολικό πρόγραμμά του στη ΔΕΘ

Nina Kasimati
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίνα Κασιμάτη από Κοπεγχάγη: Η Ευρώπη σε ρόλο Επιμηθέα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

merts-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Είναι προφανές πως δεν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι»

vosnia-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Πάρτι» της Βοσνίας στην πρεμιέρα, συνέτριψε την Κύπρο με 91-64

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 21:40
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση σε καρκινοπαθή για τα 500 ευρώ της σύνταξής του

koutsoumpas-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο συλλαλητήριο της 6ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Κουτσούμπας – Το συνολικό πρόγραμμά του στη ΔΕΘ

Nina Kasimati
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίνα Κασιμάτη από Κοπεγχάγη: Η Ευρώπη σε ρόλο Επιμηθέα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

1 / 3