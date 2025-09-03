Κιμ Γιονγκ Ουν: Προσωπικό της Βόρειας Κορέας καθάρισε ό,τι άγγιξε για να εξαφανίσει το DNA του, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν

Εντύπωση προκάλεσε το στιγμιότυπο που κατέγραψαν οι κάμερες, λίγο μετά τη συνάντηση του προέδρου της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, στο περιθώριο των εορτασμών για την επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όταν ολοκληρώθηκε η συνάντηση των δύο ηγετών, το προσωπικό της Βόρειας Κορέας εισήλθε στον χώρο και καθάρισε σχολαστικά όλα τα έπιπλα που άγγιξε ο Κιμ Γιονγκ Ουν και απομάκρυνε το ποτήρι του. Όπως φάνηκε, οι εργαζόμενοι θέλησαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος DNA του προέδρου τους.



Βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram δείχνει έναν εργαζόμενο να γυαλίζει το κάθισμα που βρίσκονταν ο Κιμ, ενώ φρόντισε να καθαρίσει τόσο τα ξύλινα μπράτσα της καρέκλας, όπως και το τραπεζάκι δίπλα της. Παράλληλα, μια άλλη εργαζόμενη απομάκρυνε το ποτήρι του, που ήταν σε δίσκο.

North Korean leader Kim Jong Un's aides meticulously sanitize his presence after he leaves a room. They wipe down the chairs he sits and remove everything he touches to, reportedly, prevent foreign intelligence from collecting his DNA or biological traces.



Video source: @runews pic.twitter.com/5X4LEZYKXM — Tawqeer Hussain (@tawqeerhussain) September 3, 2025







Κιμ Γιονγκ Ουν και Πούτιν λαμβάνουν μέτρα για να μη διαρρεύσει το DNA τους και ιατρικά δεδομένα



«Μετά τις διαπραγματεύσεις, το προσωπικό που συνόδευε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας κατέστρεψε προσεκτικά όλα τα ίχνη της παρουσίας του Κιμ», ανέφερε στο κανάλι του ο Ρώσος δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γιουνασέφ και πρόσθεσε: «Πήραν το ποτήρι από το οποίο ήπιε, σκούπισαν το ύφασμα της καρέκλας και όλα τα σημεία των επίπλων που άγγιξε». Πάντως, Πούτιν και Κιμ έφυγαν από το γραφείο εμφανώς ικανοποιημένοι και πήγαν να πιουν τσάι.



Άγνωστο παραμένει το γεγονός αν ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε διαταγή για τον καθαρισμό επειδή φοβάται για τις ρωσικές ή τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Kim Jong Un traveled to China with private toilet to protect his DNA — as staff seen carefully cleaning after Putin sitdown https://t.co/SQq0Rvhqji pic.twitter.com/tlKNpBxOcD September 3, 2025



Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος ηγέτης που ανησυχεί για την προστασία του DNA του. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι σωματοφύλακες του Πούτιν συλλέγουν τα ούρα και τα περιττώματά του σε σφραγισμένες σακούλες, όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό και τα μεταφέρουν στη Μόσχα μέσα σε ειδικές βαλίτσες. Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται από το 2017, με στόχο να αποτραπεί η συλλογή πληροφοριών για την υγεία του, μέσω των σωματικών του υγρών.

Moment North Koreans 'remove all traces of Kim Jong Un's DNA' from meeting room where he met Putin by wiping down furniture and removing items https://t.co/5MxW93gUr3 September 3, 2025



Έσταζαν… μέλι Κιμ και Πούτιν



Σύμφωνα με τη Νότια Κορέα, ο Κιμ έχει στείλει περίπου 15.000 στρατιώτες να πολεμήσουν για τη Ρωσία, με τις απώλειες να εκτιμώνται μεταξύ 600 και 2.000.



Μετά τη μεγάλη παρέλαση, ο Κιμ και ο Πούτιν μπήκαν στο ίδιο αυτοκίνητο και οδηγήθηκαν σε επίσημο ξενώνα για ιδιωτικές διμερείς συνομιλίες.

Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un shared a limousine ride in Beijing on Wednesday while attending events marking the 80th anniversary of the end of World War II.#nocomment pic.twitter.com/sqpWM4GmuQ — euronews (@euronews) September 3, 2025





«Αν υπάρχει κάτι που μπορώ ή πρέπει να κάνω για εσάς και τον ρωσικό λαό, το θεωρώ καθήκον μου ως αδελφική υποχρέωση», είπε ο Κιμ στον Πούτιν, με τον δεύτερο να τον προσφωνεί «Αξιότιμο Πρόεδρο των Κρατικών Υποθέσεων» και να του εκφράζει τις ευχές του.



Ο Πούτιν ανέφερε μάλιστα ότι οι σχέσεις των δύο χωρών απέκτησαν ειδικό, φιλικό και συμμαχικό χαρακτήρα και επαίνεσε τις βορειοκορεατικές ειδικές δυνάμεις, που όπως είπε, πολέμησαν «γενναία και ηρωικά».

Chinese President Xi Jinping, North Korean leader Kim Jong Un and Russian President Vladimir Putin appeared together in Beijing for China's largest-ever military parade on Wednesday.



Read more: https://t.co/dBuVoVRd2G pic.twitter.com/6wRtIbbbJM September 3, 2025





Η επίσκεψη στο Πεκίνο, η πρώτη γνωστή μετακίνηση του Κιμ στην Κίνα μετά την πανδημία, του έδωσε για πρώτη φορά την ευκαιρία να συναντήσει και τους Σι και Πούτιν μαζί, αλλά και περισσότερους από 20 άλλους ηγέτες. Την ίδια ώρα αναλυτές αναφέρουν ότι η συμμετοχή του Κιμ την εκδήλωση ενισχύει την εικόνα του ως ηγέτη πυρηνικής δύναμης που βρίσκει στήριξη από ισχυρούς συμμάχους.

NOW: China military parade underway as Xi projects power with Putin, Kim Jong Un in attendance pic.twitter.com/85mTLbnk4f — Breaking911 (@Breaking911) September 3, 2025

Διαβάστε επίσης:

«Σκασμένη» η Κάγια Κάλας με την παρέλαση που ενώνει Πούτιν, Σι και Κιμ απέναντι στη Δύση

Γαλλία: Αυστηρότερα μέτρα κατά των πλούσιων φοροφυγάδων – Τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ τα έσοδα

Κιμ Τζου Ε: Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν που θεωρείται πιθανή διάδοχός του